Alrededor de 20% de los encuestados considera que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos del hogar, según estudio de la Facultad de Ciencias Económicas

CONSUMO EN EL HOGAR. Primer relevamiento de la UNER sobre la economía de los hogares en Paraná

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) presentará este jueves los primeros resultados de una encuesta realizada a 400 personas mayores de 18 años en distintos sectores de la capital entrerriana. El estudio busca conocer cómo perciben los paranaenses la economía de sus hogares.

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) presentará este jueves 8 de octubre los primeros resultados de un relevamiento sobre la situación económica de los hogares de Paraná. El estudio fue realizado durante los primeros días de septiembre y abarcó a 400 personas mayores de 18 años, encuestadas en distintos puntos de la ciudad.

La presentación se realizará desde las 19.30 en el Club de Emprendedores de la Facultad de Ciencias Económicas, ubicado en Urquiza 552 de Paraná. El trabajo forma parte del nuevo programa de relevamiento y estudios socioeconómicos de la facultad, creado mediante la resolución 205/26 del Consejo Directivo.

El economista Gabriel Weidmann explicó en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) / UNO que el objetivo fue generar información primaria sobre la realidad socioeconómica de la capital entrerriana. “Lo que hicimos desde la facultad es encarar un proceso de poder realizar encuestas y tener un acceso a información primaria, es decir, generar datos sobre la situación socioeconómica de Paraná”, señaló.

Encuesta

Para desarrollar el relevamiento se diseñó una muestra teniendo en cuenta las características de la población de Paraná a partir del Censo 2022. Se contemplaron distintas zonas de la ciudad, además de la composición por sexo y edad, con el objetivo de obtener una muestra representativa.

A diferencia de otros relevamientos más extensos, como la Encuesta Permanente de Hogares, el estudio de la UNER puso el foco en la percepción que tienen las personas sobre la situación económica de sus propios hogares. Entre otras cuestiones, se consultó si los ingresos alcanzan para cubrir los gastos, si existe capacidad de ahorro, si fue necesario reducir consumos y cuáles son las principales dificultades que atraviesan las familias.

Uno de los datos que surge del primer relevamiento indica que alrededor de un 20% de las personas encuestadas considera que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos del hogar. En tanto, aproximadamente la mitad señala que logra cubrir sus gastos, aunque sin capacidad de ahorro.

El consumo también aparece como uno de los aspectos relevantes de la encuesta. Según explicó Weidmann a UNO, menos de un 10% de los consultados manifestó haber incrementado su nivel de consumo, mientras que un grupo importante indicó que lo mantuvo. En contrapartida, alrededor de un 40% afirmó haber recortado sus niveles de gastos.

Dentro de ese universo, el grado de ajuste no fue el mismo para todos los hogares. Algunos señalaron que redujeron gastos considerados no esenciales, mientras que aproximadamente un 15% manifestó haber tenido que recortar consumos esenciales durante los últimos seis meses.

La comparación con una perspectiva de mediano plazo también mostró una tendencia similar. Al consultar por la evolución de los gastos respecto de 2023, cerca de un 40% de los encuestados indicó que redujo sus niveles de consumo durante los últimos tres años.

La percepción sobre el país y el propio hogar

Otro de los aspectos analizados fue la percepción de la situación económica. En este punto apareció una diferencia entre la mirada sobre la economía del país y la situación particular de cada hogar.

De acuerdo con los primeros resultados, existe un grupo mayoritario que considera que la situación económica del país es “mala” o “muy mala”. Sin embargo, cuando la pregunta se trasladó específicamente a la situación económica del propio hogar, la percepción fue diferente y apareció un grupo más amplio que no considera que su situación sea mala.

“Cuando se preguntaba por la situación económica del hogar, hay un grupo mayor que entiende que no está mal la situación del hogar, pero sí la situación del país”, explicó Weidmann.

La incertidumbre también se refleja en la percepción sobre la posibilidad de afrontar gastos importantes. Cerca de un 80% de los encuestados considera que no es un buen momento para realizar un gasto importante, aunque el porcentaje puede variar de acuerdo con los distintos cruces de la información por edad y sexo.

Un relevamiento que busca continuidad

Desde la Facultad de Ciencias Económicas remarcaron que el objetivo no es solamente obtener una fotografía de la situación actual, sino sostener el relevamiento a lo largo del tiempo.

Weidmann explicó que la intención es repetir la encuesta utilizando la misma metodología para poder comparar los resultados y observar la evolución de los indicadores. En ese sentido, señaló que una primera medición puede presentar dificultades para interpretar algunos datos de manera aislada, mientras que la continuidad permite identificar tendencias.

“La foto que tenemos nosotros hoy es la primera. A medida que vayamos teniendo varias fotos, podemos ir viendo esa evolución a lo largo del tiempo sobre la situación económica de los hogares de la ciudad”, resumió.

Los resultados completos quedarán disponibles en una plataforma de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, donde se podrán consultar y filtrar los datos según variables como sexo y edad. También se publicará un boletín informativo con la lectura de los resultados y un anexo metodológico.