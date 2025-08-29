Nation lanza los nuevos Peugeot 3008 y 5008.

Grupo Nation presenta una experiencia única para el lanzamiento de los nuevos Peugeot 3008 y 5008. Será desde el 1 al 6 de septiembre.

Grupo Nation presenta una experiencia única para el lanzamiento de los nuevos Peugeot 3008 y 5008. En los concesionarios de Paraná y Santa Fe, los visitantes podrán disfrutar de ambientes relax con coffee corners y bocados sutiles, pensados para sumergirse en el universo de diseño, innovación y performance de la marca. Será desde el 1 al 6 de septiembre.

Livings exclusivos con café de autor y alimentos delicados, una propuesta sensorial diseñada para que los invitados vivan cada detalle de los nuevos modelos.

Industria textil sufre por las plataformas de venta online

Enersa lanzó un programa contra las conexiones clandestinas

Test drive del Peugeot 3008, para experimentar en primera persona su combinación de placer de conducción, tecnología y estilo.

Agendá tu test drive aquí

Presentación del Peugeot 5008, una SUV familiar y sofisticada que marca nuevos estándares en espacio, confort y tecnología.

Puntos destacados del Peugeot 3008 – Una SUV reinventada

Construido sobre la plataforma STLA Medium, esta nueva generación redefine el segmento con mayor sofisticación y rendimiento.

Incorpora el revolucionario Panoramic i-Cockpit® con una pantalla curva de 21 pulgadas, que ofrece una experiencia de manejo inmersiva y única.

Diseño exterior moderno, elegante y aerodinámico, con la icónica firma lumínica Claw Effect” y un frontal fastback que destaca por su presencia.

Agendá tu test drive aquí

Puntos destacados del Peugeot 5008 – El SUV familiar que redefine el espacio

Interior generoso y versátil, con 7 plazas y un baúl de hasta 2.232 L, ideal para familias.

Equipado con el mismo Panoramic i-Cockpit® de 21″, para una experiencia de conducción premium.

Basado en la plataforma STLA Medium, con una distancia entre ejes de 2,90 m, garantizando amplitud y confort en cada rincón.

Diseño exterior potente y refinado: línea aerodinámica, firma luminosa Pixel LED y parrilla integrada.

Versión local para Argentina , GT con motor 1.6 THP Turbo de 180 CV y caja automática de 6 velocidades, equilibrando dinamismo y confort.

Agendá tu test drive aquí

Concesionarios oficiales

Paraná: Avenida Almafuerte 617. CP 3100. Teléfono: 0343 – 4342030

Santa Fe: Belgrano 2663. CP 3000. Teléfono: 0810 – 888 – 0065

Cierre invitación

No te quedes afuera: vení, conocé, probá y enamórate de la nueva generación de SUVs Peugeot.

Del 1 al 6 de septiembre

Agendá tu test drive aquí