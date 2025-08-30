Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: lo detuvieron con cocaína, celulares y una maquina de contar billetes

El joven, quien caminaba por calle Osinalde y Sauce de Luna, en Paraná, intentó huir al ver el móvil policial

30 de agosto 2025 · 13:35hs
El viernes por la noche personal de la comisaría decimoséptima detuvo a un joven que caminaba por calle Osinalde y Sauce de Luna, en Paraná, quien al ver el móvil policial intentó darse a la fuga.

Tras una breve persecución fue alcanzado. Al realizarle un palpado, le encuentran una media que en su interior contenía 15 envoltorios con una sustancia blanca compatible a cocaína por lo que solicitan la presencia de personal de Drogas Peligrosas. Además llevaba una bolsa en la que había una máquina de contar billetes y cuatro celulares.

Luego de realizar el test, que arrojó positivo para cocaína con un pesaje de 4,5 gramos, se dio intervención al fiscal en turno, se dispuso el secuestro de los elementos y se ordenó la detención del joven en la Alcaidía de Tribunales.

