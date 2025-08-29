Elecciones en Agmer: el CGE habilitó el ingreso a las escuelas para dar a conocer propuestas

Con vistas a las elecciones en Agmer, el CGE presentó un comunicado y autorizó el ingreso a las escuelas para dar a conocer propuestas.

A través de la circular Nº 14/2025, y en el marco de las actividades proselitistas de cara a las elecciones del próximo 25 de septiembre para renovar autoridades de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el Consejo General de Educación (CGE) autorizó a representantes del sindicato “a ingresar a los establecimientos educativos de la provincia a los efectos de llevar adelante la presentación de sus propuestas”.

En otro tramo, la circular emitida por el organismo provincial agrega: “Dichas actividades podrán realizarse durante la jornada escolar, debiendo desarrollarse de manera que no entorpezcan el normal dictado de clases ni la organización institucional de cada establecimiento”.

Y sigue: “A tales efectos deberán coordinar con las instituciones educativas e informar con suficiente antelación”.

Por otra parte, desde el CGE también se autorizó la utilización de las instalaciones de las escuelas el día 25 de septiembre, entre las 8 y las 18, “con el objeto de llevar adelante el acto electoral”.

Y señaló: “Las Direcciones Departamentales de Escuelas tendrán a su cargo el seguimiento y control, debiendo estar a disposición para atender cualquier eventualidad vinculada, así como también señalar cualquier incumplimiento”.