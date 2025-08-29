Uno Entre Rios | La Provincia | Agmer

Elecciones en Agmer: el CGE habilitó el ingreso a las escuelas para dar a conocer propuestas

Con vistas a las elecciones en Agmer, el CGE presentó un comunicado y autorizó el ingreso a las escuelas para dar a conocer propuestas.

29 de agosto 2025 · 22:03hs
Con vistas a las elecciones en Agmer

Con vistas a las elecciones en Agmer, el CGE autorizó el ingreso a las escuelas para dar a conocer propuestas.

A través de la circular Nº 14/2025, y en el marco de las actividades proselitistas de cara a las elecciones del próximo 25 de septiembre para renovar autoridades de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el Consejo General de Educación (CGE) autorizó a representantes del sindicato “a ingresar a los establecimientos educativos de la provincia a los efectos de llevar adelante la presentación de sus propuestas”.

LEER MÁS: Hackearon la página oficial del Consejo General de Educación de Entre Ríos

El comunicado del CGE

En otro tramo, la circular emitida por el organismo provincial agrega: “Dichas actividades podrán realizarse durante la jornada escolar, debiendo desarrollarse de manera que no entorpezcan el normal dictado de clases ni la organización institucional de cada establecimiento”.

Nation lanza los nuevos Peugeot 3008 y 5008.

Nation lanza los nuevos Peugeot 3008 y 5008

La Municipalidad de Paraná cerró la reparación de la red de agua potable en calle Mantegazza y 3 de Febrero. 

Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

Y sigue: “A tales efectos deberán coordinar con las instituciones educativas e informar con suficiente antelación”.

Por otra parte, desde el CGE también se autorizó la utilización de las instalaciones de las escuelas el día 25 de septiembre, entre las 8 y las 18, “con el objeto de llevar adelante el acto electoral”.

Y señaló: “Las Direcciones Departamentales de Escuelas tendrán a su cargo el seguimiento y control, debiendo estar a disposición para atender cualquier eventualidad vinculada, así como también señalar cualquier incumplimiento”.

Agmer elecciones escuelas CGE
Noticias relacionadas
Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

en libaros encontraron fosil de un gliptodonte

En Líbaros encontraron fósil de un gliptodonte

El dólar oficial tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró este jueves el blue.

El dólar oficial tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró este jueves el blue

Ver comentarios

Lo último

Instituto e Independiente empataron sin goles en un final con polémicas

Instituto e Independiente empataron sin goles en un final con polémicas

Los combinados de la Federación Entrerriana de Hockey sumaron nuevas derrotas en Córdoba

Los combinados de la Federación Entrerriana de Hockey sumaron nuevas derrotas en Córdoba

Nation lanza los nuevos Peugeot 3008 y 5008

Nation lanza los nuevos Peugeot 3008 y 5008

Ultimo Momento
Instituto e Independiente empataron sin goles en un final con polémicas

Instituto e Independiente empataron sin goles en un final con polémicas

Los combinados de la Federación Entrerriana de Hockey sumaron nuevas derrotas en Córdoba

Los combinados de la Federación Entrerriana de Hockey sumaron nuevas derrotas en Córdoba

Nation lanza los nuevos Peugeot 3008 y 5008

Nation lanza los nuevos Peugeot 3008 y 5008

Elecciones en Agmer: el CGE habilitó el ingreso a las escuelas para dar a conocer propuestas

Elecciones en Agmer: el CGE habilitó el ingreso a las escuelas para dar a conocer propuestas

La Selección Argentina le ganó 3-0 a Brasil con gran aporte de Luciano Vicentín

La Selección Argentina le ganó 3-0 a Brasil con gran aporte de Luciano Vicentín

Policiales
Ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

Ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

Concordia: harán una autopsia a Valentina para confirmar la verdad sobre su muerte

Concordia: harán una autopsia a Valentina para confirmar la verdad sobre su muerte

Beba fallecida entregada por error en Concordia: la Justicia ya investiga a médicos por posibles delitos

Beba fallecida entregada por error en Concordia: la Justicia ya investiga a médicos por posibles delitos

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Ovación
Instituto e Independiente empataron sin goles en un final con polémicas

Instituto e Independiente empataron sin goles en un final con polémicas

La Selección Argentina le ganó 3-0 a Brasil con gran aporte de Luciano Vicentín

La Selección Argentina le ganó 3-0 a Brasil con gran aporte de Luciano Vicentín

Los combinados de la Federación Entrerriana de Hockey sumaron nuevas derrotas en Córdoba

Los combinados de la Federación Entrerriana de Hockey sumaron nuevas derrotas en Córdoba

Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newells

Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newell's

Franco Armani lidera el ranking histórico de penales atajados en los últimos 35 años

Franco Armani lidera el ranking histórico de penales atajados en los últimos 35 años

La provincia
Nation lanza los nuevos Peugeot 3008 y 5008

Nation lanza los nuevos Peugeot 3008 y 5008

Elecciones en Agmer: el CGE habilitó el ingreso a las escuelas para dar a conocer propuestas

Elecciones en Agmer: el CGE habilitó el ingreso a las escuelas para dar a conocer propuestas

Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

Dejanos tu comentario