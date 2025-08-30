Uno Entre Rios | La Provincia | Morales

Se cumplen 14 años de la desaparición de Pocho Morales

Este 30 de agosto se cumplen 14 años, desde la desaparición de Juan José “Pocho” Morales, en San Jaime de la Frontera.

30 de agosto 2025
Juan José “Pocho” Morales, de 66 años, desapareció el 30 de agosto de 2011 en San Jaime de la Frontera. A 14 años del hecho, el enigma permanece. De él, su bicicleta y demás pertenencias, nada se sabe desde entonces.

Visto por última vez en San Jaime de la Frontera

Los vecinos conocían muy bien las actividades de “Pocho”. Salía cada día en su bicicleta y vendía quiniela. A la tardecita regresaba, entregaba las jugadas y volvía a su hogar. El 30 de agosto de 2011 no fue la excepción. De él, su bicicleta y demás pertenencias, nada se sabe desde entonces, cuando fueron vistos por última vez ese día de 2011.

Lo diferente en esa jornada fue que “Pocho” desapareció. “Se lo tragó la tierra”, dijo un vecino. No había rastros de él, no apareció su bicicleta, no se encontraron sus pertenencias. “Pocho” Morales ya no estaba y nadie sabía qué había pasado.

La Justicia y la Policía comenzaron su trabajo, y si bien es cierto que se barajaron distintas hipótesis, presunciones, vinculaciones con problemas personales y hasta policiales, “Pocho” no aparecía.

Los vecino, de manera inmediata, asociaron la desaparición de Morales con otra que se había producido el 6 de septiembre de 2010. Ese día Sebastián Ortiz, también de 66 años, desapareció. Vendedor ambulante oriundo de Paso de los Libres (Corrientes), salía día a día en su bicicleta a vender sus productos. Todos lo conocían. Pero desapareció. Hasta el día de hoy nada se sabe de él.

Morales, en tanto, sigue en el recuerdo de los habitantes de San Jaime y de la región. Hay una inmensa deuda para con familiares, amigos y vecinos. Nadie sabe qué pasó con “Pocho” Morales.

El caso no se ha resuelto aún, más allá que hay mucha gente que espera, y no solamente sus familiares. La pregunta obligada desde un primer momento, se mantiene: ¿Cómo es posible que en una ciudad pequeña, donde todos se conocen, una persona conocida por la comunidad desaparezca sin dejar rastros?. No hay respuesta. Lo cierto es que a la luz de los hechos, Nadie sabe qué pasó con “Pocho” Morales.

