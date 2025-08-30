Uno Entre Rios | Ovación | LPF

Se juega la cuarta fecha de la Copa de la LPF

El destacado se disputará en barrio Rocamora, donde Peñarol, líder del Torneo Clausura de la Copa de la LPF, arriesgará su condición de líder del certamen.

30 de agosto 2025 · 09:43hs
Peñarol lidera el certamen con puntaje ideal.

Peñarol lidera el certamen con puntaje ideal.

Se disputará este sábado la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), . Los encuentros de Primera División se disputarán a partir de las 15.30. Los juegos correspondiente a la divisional Sub 23 fueron programados para las 13.30.

El destacado de la jornada se disputará en barrio Rocamora, donde Palermo recibirá a Peñarol. El Sangre y Luto viene de celebrar una victoria en condición de visitante al superar 2 a 0 a Oro Verde, en Ciudad Universitaria. El Tricolor, por su parte, se ubica en la cima de las posiciones con puntaje ideal.

La Selección Argentina tuvo un duro encuentro ante Puerto Rico.

La Selección Argentina juega con Canadá las semifinales de la FIBA AmeriCup

La Selección Argentina de natacion de Síndrome de Down presente en Paraná para el certamen

Natación adaptada: brazadas de inclusión en el natatorio del CAE

Atento de esta historia estarán los escoltas Atlético Neuquén y Atlético Paraná. El Pingüi jugará en el estadio Luis Renaud ante Don Bosco. Por su parte, el Gato enfrentará en el Pedro Mutio a Camioneros.

Por otro lado, en Villa Uranga Instituto recibirá a Patronato. En barrio San Roque jugarán Los Toritos y Universitario. En Newbery y Zanni Argentino Juniors enfrentará a San Benito. Mientras que en cancha de Don Bosco Belgrano enfrentará a Oro Verde. Tendrá fecha de descanso Sportivo Urquiza

Posiciones del Torneo Clausura de la Copa de la LPF

Peñarol 9

Sportivo Urquiza 7

Atlético Neuquén 6

Atlético Paraná 6

Patronato 4

Instituto 4

Palermo 4;

Belgrano 3

San Benito 3

Camioneros 3

Oro Verde 3

Argentino 1

Don Bosco 1

Universitario 1

Los Toritos 1.

LPF Peñarol Palermo
Noticias relacionadas
Franco Colapinto quedó afuera el el Q1 y largará en el puesto 16° en el Gran Premio de Baíses Bajos, 15ª fecha de Fórmula 1. 

Franco Colapinto no pasó de Q1 y larga 16° en Países Bajos

Estudiantes va por las semifinales del Torneo del Interior.

Estudiantes va por las semifinales del Torneo del Interior

Pese a la gran ventaja de San Lorenzo en el historial, los últimos años han sido favorables para Huracán.

San Lorenzo y Huracán protagonizarán el clásico barrial en el Nuevo Gasómetro

Instituto e Independiente igualaron sin goles.

Instituto e Independiente empataron sin goles en un final con polémicas

Ver comentarios

Lo último

La Selección Argentina juega con Canadá las semifinales de la FIBA AmeriCup

La Selección Argentina juega con Canadá las semifinales de la FIBA AmeriCup

Córdoba: colocaron el primer dispositivo vascular bioabsorbible en Argentina

Córdoba: colocaron el primer dispositivo vascular bioabsorbible en Argentina

El carnaval de Concordia suma jurados de Río de Janeiro por primera vez

El carnaval de Concordia suma jurados de Río de Janeiro por primera vez

Ultimo Momento
La Selección Argentina juega con Canadá las semifinales de la FIBA AmeriCup

La Selección Argentina juega con Canadá las semifinales de la FIBA AmeriCup

Córdoba: colocaron el primer dispositivo vascular bioabsorbible en Argentina

Córdoba: colocaron el primer dispositivo vascular bioabsorbible en Argentina

El carnaval de Concordia suma jurados de Río de Janeiro por primera vez

El carnaval de Concordia suma jurados de Río de Janeiro por primera vez

Natación adaptada: brazadas de inclusión en el natatorio del CAE

Natación adaptada: brazadas de inclusión en el natatorio del CAE

Rescataron 17 perros que sobrevivían en una casa abandonada

Rescataron 17 perros que sobrevivían en una casa abandonada

Policiales
Rescataron 17 perros que sobrevivían en una casa abandonada

Rescataron 17 perros que sobrevivían en una casa abandonada

Paraná: volcó su auto automático luego de chocar tres vehículos

Paraná: volcó su auto automático luego de chocar tres vehículos

Federación: motociclista grave tras un choque en ruta 44

Federación: motociclista grave tras un choque en ruta 44

Concordia: harán una autopsia a Valentina para confirmar la verdad sobre su muerte

Concordia: harán una autopsia a Valentina para confirmar la verdad sobre su muerte

Beba fallecida entregada por error en Concordia: la Justicia ya investiga a médicos por posibles delitos

Beba fallecida entregada por error en Concordia: la Justicia ya investiga a médicos por posibles delitos

Ovación
Natación adaptada: brazadas de inclusión en el natatorio del CAE

Natación adaptada: brazadas de inclusión en el natatorio del CAE

Estudiantes va por las semifinales del Torneo del Interior

Estudiantes va por las semifinales del Torneo del Interior

La Selección Argentina juega con Canadá las semifinales de la FIBA AmeriCup

La Selección Argentina juega con Canadá las semifinales de la FIBA AmeriCup

Se juega la cuarta fecha de la Copa de la LPF

Se juega la cuarta fecha de la Copa de la LPF

San Lorenzo y Huracán protagonizarán el clásico barrial en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo y Huracán protagonizarán el clásico barrial en el Nuevo Gasómetro

La provincia
La Feria Provincial del Libro tendrá espectáculos gratuitos con Lalo Mir y artistas

La Feria Provincial del Libro tendrá espectáculos gratuitos con Lalo Mir y artistas

SMN: este fin de semana llega la tormenta de Santa Rosa

SMN: este fin de semana llega la tormenta de Santa Rosa

Elecciones en Agmer: el CGE habilitó el ingreso a las escuelas para dar a conocer propuestas

Elecciones en Agmer: el CGE habilitó el ingreso a las escuelas para dar a conocer propuestas

Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Dejanos tu comentario