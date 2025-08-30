Se juega la cuarta fecha de la Copa de la LPF

El destacado se disputará en barrio Rocamora, donde Peñarol, líder del Torneo Clausura de la Copa de la LPF, arriesgará su condición de líder del certamen.

Se disputará este sábado la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), . Los encuentros de Primera División se disputarán a partir de las 15.30. Los juegos correspondiente a la divisional Sub 23 fueron programados para las 13.30.

El destacado de la jornada se disputará en barrio Rocamora, donde Palermo recibirá a Peñarol. El Sangre y Luto viene de celebrar una victoria en condición de visitante al superar 2 a 0 a Oro Verde, en Ciudad Universitaria. El Tricolor, por su parte, se ubica en la cima de las posiciones con puntaje ideal.

Atento de esta historia estarán los escoltas Atlético Neuquén y Atlético Paraná. El Pingüi jugará en el estadio Luis Renaud ante Don Bosco. Por su parte, el Gato enfrentará en el Pedro Mutio a Camioneros.

Por otro lado, en Villa Uranga Instituto recibirá a Patronato. En barrio San Roque jugarán Los Toritos y Universitario. En Newbery y Zanni Argentino Juniors enfrentará a San Benito. Mientras que en cancha de Don Bosco Belgrano enfrentará a Oro Verde. Tendrá fecha de descanso Sportivo Urquiza

Posiciones del Torneo Clausura de la Copa de la LPF

Peñarol 9

Sportivo Urquiza 7

Atlético Neuquén 6

Atlético Paraná 6

Patronato 4

Instituto 4

Palermo 4;

Belgrano 3

San Benito 3

Camioneros 3

Oro Verde 3

Argentino 1

Don Bosco 1

Universitario 1

Los Toritos 1.