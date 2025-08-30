Un aberrante caso de maltrato animal se registró en Concordia donde rescataron 17 perros que sobrevivían en una casa abandonada.

El personal policial de Concordia llevó a cabo el rescate de 17 perros que vivían en condiciones deplorables en una finca deshabitada. La intervención ocurrió tras una denuncia de maltrato animal que alertó sobre el grave estado en el que se encontraban los animales, que incluían tanto perros adultos como cachorros.

El operativo, realizado en conjunto con un veterinario policial, permitió acceder a una casa con la autorización del propietario, donde se encontraron los canes dentro de una pequeña habitación al fondo de la casa. Según los informes de los oficiales, los perros sufrían de hambre, desnutrición y ausencia de atención médica adecuada.

PERROS RESCATADOS EN CONCORDIA

Denuncia y actuación de la Fiscalía

La denuncia que dio inicio a la acción judicial fue presentada por un vecino preocupado por el bienestar de los animales. Tras inspeccionar el lugar, el equipo veterinario constató que varios de los perros presentaban signos claros de maltrato, con heridas y mal estado general. Los animales fueron inmediatamente rescatados y puestos bajo cuidado profesional.

La fiscalía local, a cargo de la Dra. Mondragón, intervino en el caso y ordenó el secuestro de los 17 perros. De acuerdo con su disposición, los animales fueron entregados a la agrupación Conciencia Animal, donde recibirán atención médica y serán reubicados en hogares adoptivos.

Este rescate pone nuevamente en evidencia la importancia de denunciar situaciones de maltrato animal y refuerza la necesidad de medidas más estrictas para proteger a los animales en situación de vulnerabilidad.