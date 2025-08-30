Uno Entre Rios | Policiales | perros

Rescataron 17 perros que sobrevivían en una casa abandonada

Un aberrante caso de maltrato animal se registró en Concordia donde rescataron 17 perros que sobrevivían en una casa abandonada.

30 de agosto 2025 · 11:54hs
Rescataron 17 perros que sobrevivían en una casa abandonada

Rescataron 17 perros que sobrevivían en una casa abandonada

El personal policial de Concordia llevó a cabo el rescate de 17 perros que vivían en condiciones deplorables en una finca deshabitada. La intervención ocurrió tras una denuncia de maltrato animal que alertó sobre el grave estado en el que se encontraban los animales, que incluían tanto perros adultos como cachorros.

El operativo, realizado en conjunto con un veterinario policial, permitió acceder a una casa con la autorización del propietario, donde se encontraron los canes dentro de una pequeña habitación al fondo de la casa. Según los informes de los oficiales, los perros sufrían de hambre, desnutrición y ausencia de atención médica adecuada.

Los Bomberos trabajaron para sacar al animal.

Bomberos de Paraná salvarona un perro atrapado en una reja

El conductor de un Toyota Etios automático resultó con fractura en uno de sus brazos luego chocar tres autos y volcar el propio.

Paraná: volcó su auto automático luego de chocar tres vehículos

LEER MÁS: Maltrato animal: Así llevaban un caballo en avenida Zanni y Larralde, en Paraná

PERROS RESCATADOS EN CONCORDIA

Denuncia y actuación de la Fiscalía

La denuncia que dio inicio a la acción judicial fue presentada por un vecino preocupado por el bienestar de los animales. Tras inspeccionar el lugar, el equipo veterinario constató que varios de los perros presentaban signos claros de maltrato, con heridas y mal estado general. Los animales fueron inmediatamente rescatados y puestos bajo cuidado profesional.

La fiscalía local, a cargo de la Dra. Mondragón, intervino en el caso y ordenó el secuestro de los 17 perros. De acuerdo con su disposición, los animales fueron entregados a la agrupación Conciencia Animal, donde recibirán atención médica y serán reubicados en hogares adoptivos.

Este rescate pone nuevamente en evidencia la importancia de denunciar situaciones de maltrato animal y refuerza la necesidad de medidas más estrictas para proteger a los animales en situación de vulnerabilidad.

perros Concordia Maltrato animal casa abandonada denuncia
Noticias relacionadas
Un grave accidente entre un camón con acoplado y una moto dejó como saldo un joven gravemente herido, en la ruta 44, en Federación.

Federación: motociclista grave tras un choque en ruta 44

concordia: haran una autopsia a valentina para confirmar la verdad sobre su muerte

Concordia: harán una autopsia a Valentina para confirmar la verdad sobre su muerte

beba fallecida entregada por error en concordia: la justicia ya investiga a medicos por posibles delitos

Beba fallecida entregada por error en Concordia: la Justicia ya investiga a médicos por posibles delitos

El fuerte accidente en Crespo dejó dos jóvenes heridos.

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Ver comentarios

Lo último

La Selección Argentina juega con Canadá las semifinales de la FIBA AmeriCup

La Selección Argentina juega con Canadá las semifinales de la FIBA AmeriCup

Córdoba: colocaron el primer dispositivo vascular bioabsorbible en Argentina

Córdoba: colocaron el primer dispositivo vascular bioabsorbible en Argentina

El carnaval de Concordia suma jurados de Río de Janeiro por primera vez

El carnaval de Concordia suma jurados de Río de Janeiro por primera vez

Ultimo Momento
La Selección Argentina juega con Canadá las semifinales de la FIBA AmeriCup

La Selección Argentina juega con Canadá las semifinales de la FIBA AmeriCup

Córdoba: colocaron el primer dispositivo vascular bioabsorbible en Argentina

Córdoba: colocaron el primer dispositivo vascular bioabsorbible en Argentina

El carnaval de Concordia suma jurados de Río de Janeiro por primera vez

El carnaval de Concordia suma jurados de Río de Janeiro por primera vez

Natación adaptada: brazadas de inclusión en el natatorio del CAE

Natación adaptada: brazadas de inclusión en el natatorio del CAE

Rescataron 17 perros que sobrevivían en una casa abandonada

Rescataron 17 perros que sobrevivían en una casa abandonada

Policiales
Rescataron 17 perros que sobrevivían en una casa abandonada

Rescataron 17 perros que sobrevivían en una casa abandonada

Paraná: volcó su auto automático luego de chocar tres vehículos

Paraná: volcó su auto automático luego de chocar tres vehículos

Federación: motociclista grave tras un choque en ruta 44

Federación: motociclista grave tras un choque en ruta 44

Concordia: harán una autopsia a Valentina para confirmar la verdad sobre su muerte

Concordia: harán una autopsia a Valentina para confirmar la verdad sobre su muerte

Beba fallecida entregada por error en Concordia: la Justicia ya investiga a médicos por posibles delitos

Beba fallecida entregada por error en Concordia: la Justicia ya investiga a médicos por posibles delitos

Ovación
Natación adaptada: brazadas de inclusión en el natatorio del CAE

Natación adaptada: brazadas de inclusión en el natatorio del CAE

Estudiantes va por las semifinales del Torneo del Interior

Estudiantes va por las semifinales del Torneo del Interior

La Selección Argentina juega con Canadá las semifinales de la FIBA AmeriCup

La Selección Argentina juega con Canadá las semifinales de la FIBA AmeriCup

Se juega la cuarta fecha de la Copa de la LPF

Se juega la cuarta fecha de la Copa de la LPF

San Lorenzo y Huracán protagonizarán el clásico barrial en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo y Huracán protagonizarán el clásico barrial en el Nuevo Gasómetro

La provincia
La Feria Provincial del Libro tendrá espectáculos gratuitos con Lalo Mir y artistas

La Feria Provincial del Libro tendrá espectáculos gratuitos con Lalo Mir y artistas

SMN: este fin de semana llega la tormenta de Santa Rosa

SMN: este fin de semana llega la tormenta de Santa Rosa

Elecciones en Agmer: el CGE habilitó el ingreso a las escuelas para dar a conocer propuestas

Elecciones en Agmer: el CGE habilitó el ingreso a las escuelas para dar a conocer propuestas

Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Dejanos tu comentario