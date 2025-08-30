Federación: motociclista grave tras un choque en ruta 44

Un motociclista perdió parte de una pierna en un choque con un camión. Ocurrió este sábado en ruta 44, jurisdicción Federación

Un grave accidente entre un camón con acoplado y una moto dejó como saldo un joven gravemente herido, en la ruta 44, en Federación.

Un grave accidente entre un camón con acoplado y una moto dejó como saldo un joven gravemente herido, en la ruta 44, en Federación.

Por motivos que se investigan, aproximadamente las 5.50 en el acceso a Federación, en la zona Estancia San Martín, se produjo la colisión entre un camión Fiat Iveco, con acoplado, y una Honda CG Titán. Acudió al lugar personal policial de comisaría suburbios.

El camión transportaba madera de pino desde Chajarí hacia un aserradero del parque industrial de Federación, conducido por un hombre de 58 años de edad, oriundo de Chajarí cuando la moto colisionó de frente con el vehículo de mayor porte, según el reporte realizado por personal de Accidentología vial.

Moto camión Federación motociclista

El joven motociclista de 26 años, con probable domicilio en la ciudad de Concordia, a raíz del fuerte impacto, sufrió la amputación parcial de su pierna izquierda, lesiones consideradas gravísimas. Fue trasladado en forma urgente hacia el Hospital Delicia Masvernat de Concordia, indica El Federaense.

El siniestro vial es investigado por División Policía Científica bajo instrucción de la fiscal en turno, doctora Mussuliotis, quien dispuso la extracción de sangre a los conductores y el secuestro de ambos rodados.