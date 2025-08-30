Este sábado, desde las 15.30, el Torneo del Interior Copa Zurich 2025 entra en su fase decisiva con la final del TDI B y los cuartos de final del TDI A. Estudiantes de Paraná buscará un lugar en las semifinales frente a Jockey Club de Rosario, en una jornada que promete emoción y alto nivel competitivo en todo el país.
Estudiantes va por las semifinales del Torneo del Interior
Este sábado, desde las 15.30, Estudiantes buscará un lugar en las semifinales del TDI A cuando enfrente a Jockey Club de Rosario en los cuartos de final.
Esta etapa representa un momento clave en el proceso de reposicionamiento del TDI A de cara a la temporada 2026, consolidando un formato renovado que apunta a potenciar el desarrollo del rugby argentino en todas sus regiones.
Estudiantes de Paraná busca avanzar en el TDI A ante Jockey Club de Rosario
En la definición de la categoría B, Tucumán Rugby y Liceo RC se enfrentarán nuevamente, tras haber compartido la Zona 5, donde el equipo tucumano se impuso por 35-25 en la jornada inaugural. Por su parte, los cuartos de final de la categoría A definirán a los cuatro mejores equipos del certamen. Los cruces serán: Jockey Club de Córdoba contra Córdoba Athletic (partido que será televisado por Disney+), Jockey Club de Rosario frente a Estudiantes de Paraná, Duendes contra Gimnasia y Esgrima de Rosario, y Marista RC contra Tala RC.
Además, se llevarán a cabo los encuentros correspondientes al proceso de reposicionamiento para 2026. Los perdedores de estos cuatro cruces deberán disputar las reválidas contra los mejores cuatro equipos del TDI B para definir su lugar en el Torneo del Interior A del próximo año. Los partidos serán: Curne ante Palermo Bajo, Tucumán Lawn Tennis contra Urú Curé, La Tablada frente a Santa Fe RC, y Los Tordos ante CRAI. Será una jornada decisiva, con partidos que marcarán el rumbo del rugby argentino en el interior del país para la próxima temporada.