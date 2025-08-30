Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Estudiantes va por las semifinales del Torneo del Interior

Este sábado, desde las 15.30, Estudiantes buscará un lugar en las semifinales del TDI A cuando enfrente a Jockey Club de Rosario en los cuartos de final.

Este sábado, desde las 15.30, el Torneo del Interior Copa Zurich 2025 entra en su fase decisiva con la final del TDI B y los cuartos de final del TDI A. Estudiantes de Paraná buscará un lugar en las semifinales frente a Jockey Club de Rosario, en una jornada que promete emoción y alto nivel competitivo en todo el país.

Esta etapa representa un momento clave en el proceso de reposicionamiento del TDI A de cara a la temporada 2026, consolidando un formato renovado que apunta a potenciar el desarrollo del rugby argentino en todas sus regiones.

Estudiantes de Paraná busca avanzar en el TDI A ante Jockey Club de Rosario

En la definición de la categoría B, Tucumán Rugby y Liceo RC se enfrentarán nuevamente, tras haber compartido la Zona 5, donde el equipo tucumano se impuso por 35-25 en la jornada inaugural. Por su parte, los cuartos de final de la categoría A definirán a los cuatro mejores equipos del certamen. Los cruces serán: Jockey Club de Córdoba contra Córdoba Athletic (partido que será televisado por Disney+), Jockey Club de Rosario frente a Estudiantes de Paraná, Duendes contra Gimnasia y Esgrima de Rosario, y Marista RC contra Tala RC.

Además, se llevarán a cabo los encuentros correspondientes al proceso de reposicionamiento para 2026. Los perdedores de estos cuatro cruces deberán disputar las reválidas contra los mejores cuatro equipos del TDI B para definir su lugar en el Torneo del Interior A del próximo año. Los partidos serán: Curne ante Palermo Bajo, Tucumán Lawn Tennis contra Urú Curé, La Tablada frente a Santa Fe RC, y Los Tordos ante CRAI. Será una jornada decisiva, con partidos que marcarán el rumbo del rugby argentino en el interior del país para la próxima temporada.

