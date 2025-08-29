Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

La Municipalidad de Paraná cerró la reparación de la red de agua potable en calle Mantegazza y 3 de Febrero. Las labores iniciaron en el inicio del viernes.

29 de agosto 2025 · 18:18hs
La Municipalidad de Paraná informó que terminó la reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero, de la capital entrerriana.

Las tareas de la Municipalidad de Paraná

La tarea de emergencia encarada por personal municipal se había iniciado en las primeras horas de este viernes, luego de detectarse la rotura de una cañería distribuidora de 150 milímetros, ocasionada en el marco del avance de la obra de colocación de un nuevo caño de impulsión de agua, que unirá la planta potabilizadora Echeverría con el centro de distribución Ramírez.

Desde la comuna se informó que gradual y progresivamente, a lo largo de la jornada, se irá restableciendo el servicio de agua potable, en caudales y presión adecuada, en las zonas afectadas durante el avance de los trabajos.

Se había registrado baja presión o falta de suministro en algunos sectores del área urbana comprendida entre avenida Francisco Ramírez, Colón, San Luis hacia la costa del río Paraná, abarcando los barrios Macarone y El Morro.

Y entre Ramírez hacia el este, Fraternidad, 3 de Febrero hacia el norte, hasta la costa del río Paraná, en jurisdicciones de las comisiones vecinales Florida, Yatay, Villa Almendral y Thompson.

