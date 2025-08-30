Bomberos Voluntarios de Paraná concurrieron el viernes a calle Soler, entre Brown y Vucetich a rescatar al conductor de 35 años del habitáculo de su coche. El conductor de un Toyota Etios automático resultó con fractura en uno de sus brazos luego chocar tres autos y volcar el propio.
Paraná: volcó su auto automático luego de chocar tres vehículos
El conductor de un Toyota Etios automático resultó con fractura en uno de sus brazos luego chocar tres autos y volcar el propio. Ocurrió en Paraná
30 de agosto 2025 · 10:31hs
El conductor iba acompañado de su padre quien sufrió lesiones leves y relató que era la primera vez que su hijo manejaba este tipo de vehículos. También sostuvo que ambos llevaban el cinturón de seguridad debidamente colocado.
El conductor fue trasladado al hospital San Martín.