Paraná: volcó su auto automático luego de chocar tres vehículos

Bomberos Voluntarios de Paraná concurrieron el viernes a calle Soler, entre Brown y Vucetich a rescatar al conductor de 35 años del habitáculo de su coche. El conductor de un Toyota Etios automático resultó con fractura en uno de sus brazos luego chocar tres autos y volcar el propio.