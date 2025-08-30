San Lorenzo y Huracán protagonizarán el clásico barrial en el Nuevo Gasómetro

Desde las 14.45, San Lorenzo recibirá a Huracán por el duelo interzonal de la séptima fecha. Dirigirá Nicolás Ramírez en el Bajo Flores.

Pese a la gran ventaja de San Lorenzo en el historial, los últimos años han sido favorables para Huracán.

San Lorenzo y Huracán se medirán este sábado, a partir de las 14.45, en el estadio Pedro Bidegain, por el interzonal de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Dirigirá Nicolás Ramírez y televisarán ESPN Premium y TNT Sports .

El Ciclón quiere dejar a un lado el caos institucional que está viviendo y sumar de a tres para seguir prendido en la pelea, mientras que el Globo quiere seguir estirando su buen andar en el campeonato y también el invicto de los últimos cruces ante su histórico rival.

Marcelo Moretti: "Me hicieron una cama, pero pido perdón y vuelvo a la presidencia de San Lorenzo"

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

El club Azulgrana sigue atravesando una situación muy delicada desde lo institucional. Luego de que levante su licencia como presidente, Marcelo Moretti se presentó en el club para tener una reunión de CD a la que no asistió nadie. Además, Marcelo Culotta, dirigente opositor, renunció a su cargo como vocal.

Yendo a lo futbolístico, el equipo dirigido por Damián Ayude viene de derrotar 1-0 a Instituto y buscará un triunfo que lo deje puntero de la zona momentáneamente. El capitán Gastón Hernández será baja ya que sufrió una distensión en el recto anterior del cuádriceps derecho hace dos semanas y aún no se recuperó. Quien volvería a ser titular es Alexis Cuello, que cumplió la fecha de suspensión tras la roja ante Platense.

El Cuervo formaría con Orlando Gill; Fabricio López, Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Elías Báez; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Branco Salinardi y Matías Reali.

Por su parte, el Huracán del ex-Patronato Frank Darío Kudelka, empató ante Unión con un gol polémico del Tatengue. Por el torneo, acumula cuatro partidos invicto, con tres triunfos y una igualdad. La baja que tendrá la visita para este duelo es la del federalense Fabio Pereyra, que fue expulsado en Santa Fe.

El Quemero quiere estirar la racha positiva que tiene en el clásico en el último tiempo: de los últimos cinco enfrentamientos, ganó uno y empató cuatro. Además, buscará salir victorioso en el Bidegain tras 24 años (lo hizo únicamente en 2001).

Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Nicolás Goitea o Lucas Carrizo, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; Luciano Giménez, sería el equipo del Globo.

Los otros partidos de la séptima del Torneo Clausura

Central Córdoba y Estudiantes jugarán desde las 17 en el estadio Alfredo Terrera. Andrés Gariano impartirá justicia en el partido que podrá verse por TNT Sports. El Ferroviario marcha tercero invicto de la Zona A y quiere desplazar de la punta al Pincharrata, que de ganar entraría en puestos de Copa Sudamericana.

Mientras que en Mendoza Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors jugarán desde las 17 en el estadio Bautista Gargantini por la Zona A. Dirige Facundo Tello y televisa ESPN Premium. El equipo de La Paternal intentará sumar de a tres para desplazar a Boca y meterse en puestos de clasificación a la Copa Libertadores, mientras que la Lepra irá en busca de cortar una racha de tres encuentros sin ganar.

Luego, en Junín. Sarmiento y Rosario Central se enfrentarán desde las 19.15 en el estadio Eva Perón por la Zona B. Andrés Merlos dirigirá y televisará TNT Sports. La Academia viene de triunfar en el clásico frente a Newell’s con un golazo de Ángel Di María y quiere seguir vuelo: mientras que los dirigidos por Facundo Sava no triunfan en su cancha desde febrero y están complicados con el descenso.

Por último, Vélez y Lanús se medirán a partir de las 21.30 en el estadio José Amalfitani, por la Zona B. El árbitro del encuentro será Sebastián Martínez y televisará ESPN Premium. El Fortín y el Granate, dos equipos que están en cuartos de Libertadores y Sudamericana respectivamente, quieren seguir estirando su gran presente en el campeonato local y se miden entre sí esta noche.