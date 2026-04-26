Uno Entre Rios | Ovación | Mariano Werner

Mariano Werner logró su primera victoria del año

Mariano Werner ganó en la tercera fecha de las TC Pick Up en La Plata y le dio el bautismo triunfal a la Foton. Ahora está en la cima del torneo.

26 de abril 2026 · 15:02hs
Mariano se subió a lo más alto del podio en la tercera fecha de la temporada.

Mariano se subió a lo más alto del podio en la tercera fecha de la temporada.

Mariano Werner volvió a la victoria. A falta de triunfos en este adverso 2026 en el Turismo Carretera para el paranaense, bueno es un triunfo en el TC Pick Up y más aún si ese éxito significa el primer festejo de una marca en la categoría. El piloto del Fadel Racing, que había desarrollado toda su campaña en TC Pick Up con Toyota, hizo ganar por primera vez a la Foton Tunland G7, marca de origen chino que se sumó este año.

Mariano Werner
Mariano Werner encabezó la final en La Plata.

Mariano Werner encabezó la final en La Plata.

La Final de la tercera fecha del campeonato 2026 tuvo como absoluto dominador a Werner, quien se escapó desde el vamos y aprovechó la pelea que se dio a sus espaldas para administrar a su conveniencia la diferencia con sus rivales en el circuito sin chicana del autódromo de La Plata donde no ganaba con el TC Pick Up desde el 19 de mayo de 2024.

Mariano Werner, Gastón Mazzacane y Agustín Canapino los destacados del sábado platense.

Mariano Werner con el segundo tiempo en La Plata

El piloto de Paraná llega de hacer podio en la última presentación en La Plata.

Mariano Werner va por victoria a La Plata

El entrerriano consiguió así su 13ª victoria en 65 carreras en la categoría, donde festejó por primera vez con el Fadel Racing, el equipo propio al que sumó desde la prueba realizada el jueves pasado el asesoramiento técnico de Rodolfo Di Meglio. El responsable del motor, en tanto, es Guillermo Mosquito Pianca, quien le dio motores para las últimas fechas del campeonato 2025 de Turismo Carretera.

La palabra de Mariano Werner

“Hacía falta este triunfo, hacía mucho que no subía al escalón más alto del podio en las categorías en las que corro. Sabíamos que habíamos dado un salto de calidad luego de la prueba, pero había que esperar cómo estaba el resto. Tuve una camioneta que me permitió ser predecible con la quita de cargas que hay desde este año”, contó Werner en Campeones, tras el regreso al triunfo luego de siete meses (el anterior había sido en Paraná, con el TC Pick Up).

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Otto Fritzler (Ford Ranger) defendió con éxito el segundo puesto desde el cual largó. Primero debió batallar con Ignacio Faín (Ford Ranger), luego con Agustín Canapino (Chevrolet S10) y en el último cuarto de carrera, nuevamente con el santafesino. El piloto del Maquin Parts Racing sumó su segundo podio del año y desplazó de la cima del campeonato a Diego Azar (Fiat Toro), quien llegó 7º luego de largar 8º.

“No tenía buen ritmo, nos caímos mucho… Ya lo habíamos visto en la serie, hicimos unos cambios para la Final, pero no mejoró. Estoy contento porque rescatamos un buen segundo puesto. Fue una linda pelea con Faín y Canapino, los dos me respetaron bien”, indicó Fritzler en Campeones.

Ignacio Faín completó el “2-3” de las Ford Ranger luego de prevalecer en la lucha por la tercera posición que tuvo con Agustín Canapino (Chevrolet S10), finalmente 4º. El santafesino del Gurí Martínez Competición obtuvo su segundo podio en 14 participaciones en TC Pick Up, donde ya tiene una victoria (27 de julio de 2025 en La Plata).

“Nos llevamos un buen podio. Costó en las primeras vueltas y ahí perdí con Canapino, pero después pude recuperar la 3ª posición. Estaba mejor que Otto (Fritzler), pero se hace muy difícil pasar. Ya va a llegar la victoria, hay que seguir por este camino”, sostuvo Faín en Campeones.

Así quedó el torneo tras La Plata

Con estos resultados, ahora Werner se ubica en la cima del torneo por solo medio punto de ventaja sobre Fritzler (115 a 114,5 puntos). La próxima fecha del TC Pick Up se llevará a cabo el 16 y 17 de mayo en el autódromo de La Plata.

Mariano Werner La Plata Foton Agustín Canapino
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