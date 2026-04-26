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Iñaki Arrias volvió a ganar en el TC Pista Mouras

El paranaense Iñaki Arrias se impuso de punta a punta en la cuarta fecha de la temporada en La Plata. Con el Ford sumó su tercer éxito del año.

26 de abril 2026 · 16:05hs
El piloto de Paraná logró su tercera victoria de la temporada en la categoría de la ACTC.

El piloto de Paraná logró su tercera victoria de la temporada en la categoría de la ACTC.

Sin complicaciones, liderando, dominando y controlando las acciones en las 12 vueltas de la cuarta final de TC Pista Mouras, Iñaki Arrias se quedó con la victoria en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, a bordo del Ford del equipo Candela Competición, y cruzando la meta con más de 2,5 segundos sobre Ignacio Quintana (Torino) e Ignacio Lovich (Dodge), conformando un podio trimarca.

Iñaki Arrias
Iñaki Arrias ganó en La Plata.

Iñaki Arrias ganó en La Plata.

El piloto de Paraná mantuvo la vanguardia desde la partida y fue tomando distancias sobre sus adversarios en la prueba que tampoco ofreció mayores cambios en las posiciones, manteniéndose la fila india en el desarrollo de la competencia en la docena de giros, las cuales se cumplieron sin complicaciones del resto de los participantes.

Mariano Werner, Gastón Mazzacane y Agustín Canapino los destacados del sábado platense.

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Juan José Conde (Chevrolet) terminó cuarto, soportando los intentos de Dante Hainze Rubiera (Ford); luego arribaron Damián Pérez (Dodge) e Ignacio Vilas (Dodge), que también ofrecieron una interesante puja. Completaron el Top10 Bautista Roqueta (Dodge), Juan José Suárez (Ford) y Facundo Ludueña (Chevrolet), quienes junto a Martín Taha (Ford) se clasificaron con el total de vueltas.

Iñaki Arrias se afirma en el TC Pista Mouras

Pese a no haber sido parte de la primera fecha de la temporada, Arrias se afirma en la temporada 2026 porque con este triunfo ya son tres los éxitos personales que logró el piloto entrerriano y lo posiciona como el piloto de referencia en la categoría formativa de la ACTC.

Iñaki Arrías La Plata TC Pista Mouras Ford
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