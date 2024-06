Luis Caputo negó que el Gobierno avance a una devaluación

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el rumbo económico del Gobierno nacional: a través de un mensaje en las redes sociales negó una inminente devaluación y aseguró que todavía no está en marcha un nuevo acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI).

A través de su cuenta de X, Caputo reveló que entre el Ministerio de Economía y el Banco Central conforman un equipo compacto y uniforme y que su enfoque primordial radica en abordar "los desafíos surgidos tras la peor crisis económica en la historia del país, manteniendo un perfil bajo con relación con los medios de comunicación".

Caputo reconoció que esta postura puede no favorecer el trabajo del periodismo, aunque destacó que "muchos periodistas serios" optan por informar solo lo verificable. Sin embargo, lamentó que otros "se molesten y recurran a inventar historias en represalia, o incluso fabulen descaradamente".

El ministro reafirmó el compromiso de su equipo de informar directamente cualquier cambio en la política económica.

Por ahora no hay devaluación

Caputo aclaró varios puntos clave de los lineamientos económicos de la gestión libertaria:

"No está prevista ninguna devaluación", aseguró. "El esquema 80/20 se mantendrá y no hay conflicto con el Fondo al respecto", indicó. También ratificó que El "crawl" de 2 puntos porcentuales también se conservará y que "aún no han comenzado las negociaciones para el próximo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional", pero subrayó que mantienen una relación sólida y positiva con dicha institución.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LuisCaputoAR/status/1804203343192986028&partner=&hide_thread=false Entre Economía y el Central somos un grupo chico, muy homogéneo, que se dedica esencialmente a tratar de resolver los desafíos heredados del mayor desastre económico de la historia de nuestro país y que habla muy poco con la prensa.

Entiendo que eso no favorezca el trabajo del… — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 21, 2024

Con esta declaración, el ministro buscó poner fin a las especulaciones de los últimos días luego de conocerse el informe del Staff del FMI y reafirmar la "transparencia" y la "consistencia" en las políticas económicas del gobierno.