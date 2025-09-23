Uno Entre Rios | Economia | Luis Caputo

Luis Caputo dijo que hay una "cifra específica" y que el encuentro "fue histórico"

El ministro Luis Caputo, dijo que la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue “emocionante” y se habló de una “cifra específica”.

23 de septiembre 2025 · 17:05hs
Luis Caputo contó algunos detalles de la reunión con el presidente de EE.UU. Donald Trump. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue “emocionante” y afirmó que se habló de una “cifra específica”, aunque no adelantó detalles.

Qué dijo Luis Caputo

En declaraciones a la prensa en Nueva York, Caputo dijo que “fue realmente emocionante la reunión” y aseguró que el Gobierno de los Estados Unidos “no pidió nada a cambio, nosotros por supuesto dijimos lo que ya todos saben que para nosotros es un aliado estratégico, que hay muchas cosas que vamos a hacer juntos”.

Señaló que “los equipos (económicos) están hablando y seguramente el secretario del Tesoro (Scott Bessent) hará algún anuncio. A mi no me gusta adelantar cosas que no están concretadas, soy muy respetuoso para esas cosas”, remarcó.

Consultado sobre los detalles del apoyo que se acordó con Estados Unidos, dijo que “en el plano económico no quiero adelantar nada, pero puedo decir que problemas no va a haber; hablamos de alguna cifra específica, pero no puedo decir más”.

Destaco que Trump dijo “que el presidente está haciendo un trabajo fantástico y que Argentina va por buen camino”.

Más declaraciones

Acerca del plano político, el funcionario sostuvo que “tendremos que hacer las coaliciones políticas necesarias para la gobernabilidad y para poder pasar todas las reformas y llevarlas a cabo”.

En un mensaje a los argentinos, pidió que “tengan confianza, que este es un Gobierno que no los va a desilusionar, que ya hay resultados que muestran que este es el camino”.

“Heredamos un nivel de pobreza demasiado alto, pero siempre dijimos que iba a llevar tiempo”, concluyó.

