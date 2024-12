La producción de trigo no alcanzaría las 2.000.000 de toneladas

Jefe de DGI tiene inmuebles por US$ 2 millones en Miami, sin declarar

Trigo Entre Ríos.jpg

Dicho escenario impactó negativamente en el potencial de rendimiento del trigo y en muchas zonas se visualizaron claros síntomas de estrés hídrico, con un menor desarrollo de las plantas y un acartuchado de las hojas. Afortunadamente, las recientes precipitaciones trajeron un alivio ante la caída de producción que se registra en toda Entre Ríos.

El rendimiento promedio provincial se sitúa en 3.200 kilogramos por hectárea, con una caída interanual del 12% (443 kilos por tramo), ya que en el ciclo 2023/24 el rendimiento fue de 3.643 kilogramos. El sector sur de Entre Río (departamentos Gualeguay, Gualeguaychú, Tala y Uruguay) posee el promedio más elevado de la provincia con un promedio de 3.800 kilos por hectárea.

En el sector oeste (departamentos Diamante, Paraná, Victoria y Nogoyá), en tanto, se detectó un rendimiento promedio de 2.950 kilos por hectárea, mientras que el registro desciende a 2.500 kilos en el resto del territorio entrerriano.

Por otro lado, la Bolsa de Cereales confirmó que la producción para el ciclo 2024/25 sería de unas 1.973.760 toneladas de trigo, un 14% menos que el año pasado (312.885 toneladas menos).

lino.jpg

Cosechas de otros granos

COSECHA DE LINO

En la provincia de Entre Ríos se inició la cosecha de lino, cabe recordar que el área cultivada en el ciclo 2024/25 fue de 6.600 ha, con una caída interanual del 43 % (5.000 ha).

El avance de la cosecha a nivel provincial es del 15 %, lo cual representa un área de 990 ha, los colaboradores reportan que en muchos sitios los productores están aplicando herbicidas desecantes para agilizar las labores.

El grado de avance es muy escaso y hay departamentos que todavía no han podido comenzar, debido a las importantes precipitaciones de noviembre (fundamentalmente hacia el centro Norte del territorio). Por lo tanto, no es posible determinar el rendimiento promedio provincial, no obstante, a nivel de lote se detecta un mínimo de 900 kg/ha y máximos de 1.200 kg/ha.

COSECHA DE BRASSICACEAS

La cosecha de brassicaceas se encuentra cerca de su finalización.

El rendimiento promedio provincial se ubica en 1.550 kg/ha aproximadamente. En relación a colza y carinata los rendimientos promedios se posicionan alrededor de 1.650 kg/ha, mientras que para el caso de camelina el valor se sitúa en 900 kg/ha.

Los colaboradores reportan que, en general los cultivos estaban muy bien granados, pero faltó agua en la etapa de llenado. Por otra parte, en algunos sitios, las lluvias demoraron la cosecha de los lotes, lo cual aumentó el desgrane natural más de lo normal.

En función de estos valores de rendimiento, se proyecta una producción de 26.815 t, lo cual representaría una caída interanual del 12 % (3.720 t).

SIEMBRA DE MAÍZ TARDÍO Y DE SEGUNDA

En el ámbito provincial se inició la siembra de lotes de maíz tardío y de segunda.

La población de la chicharrita del maíz en los últimos meses es prácticamente nula, hecho que validó la decisión de algunos productores de optar por la implantación del cereal, situación que haces algunos meses atrás era totalmente impensada.

Aunque hay que destacar que, la intención de siembra se posiciona por debajo de lo registrado en el ciclo 2023/24 que abarcó 66.650 ha.

Los colaboradores informan que, en muchos sitios lotes serán destinados a la generación de forraje para la producción tambera.

GIRASOL SIEMBRA.jpg

GIRASOL

Las últimas proyecciones indican que, en la provincia de Entre Ríos el área cultivada con la oleaginosa es cercana a las 20.000 ha en el ciclo 2024/25.

La gran mayoría de los lotes sembrados entre agosto y septiembre se encuentran entre inicios a plena floración (Figura 1), mientras que las siembras en fechas tardías cuentan con seis hojas desarrolladas.

Figura 1: A. Villaguay. Ing. Agr. Lucas González. B. La Paz . Ing. Agr. Celso Schenfeld. C. Paraná. Ing. Agr. Viviana Grinovero

La oleaginosa evoluciona favorablemente, la condición general a nivel provincial es la siguiente:

Muy buena 69 %

Buena 25 %

Regular 6 %

La condición regular se asocia a lotes del centro Norte del territorio, donde las excesivas lluvias han ocasionado encharcamientos y, en consecuencia, en algunos sitios se observa la muerte de plantas por anoxia radicular.