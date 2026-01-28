El aumento promedio del precio de la carne fue del 69,8% en diciembre respecto del mismo mes del año anterior y del 11% en comparación con noviembre previo. Entre enero y diciembre la variación fue del 65,3%, informó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna de la Argentina (IPCVA).
Carne: Los precios subieron 70% en un año
El porcentaje de aumento de la carne duplicó a la inflación de 2025, que según la medición del Indec fue del 31,5%. Las subas fueron mayores en barrios pobres
El porcentaje de aumento del producto más que duplicó a la inflación de 2025, que según la medición del Indec fue del 31,5%. También contrasta con la evolución del salario privado que, según el ente estadístico, entre enero y noviembre varió 29,1%, y público, que subió 29,8%.
El informe del IPCVA se basa en datos relevados en 80 carnicerías y 40 supermercados del AMBA y en 30 carnicerías y 15 supermercados de Córdoba y Rosario en la primera y la tercera semana de diciembre.
Carne de vaca
Si se consideran las categorías de hacienda, el aumento más importante fue el de la carne de novillito, que subió 11,6% respecto de noviembre.
En diciembre, el asado fue el producto que más aumentó, con un salto del 14,4%, al pasar de un precio de $13.405 por kilo en noviembre a $15.340; el matambre se disparó un 13,9% ($13.875 a $15.802); y el vacío, un 13,5% ($16.173 a $18.355).
Carnes de pollo y cerdo
- El precio del pollo subió 1,2% en diciembre respecto de noviembre previo y 25,6% respecto de diciembre del año anterior. El aumento acumulado fue del 24,6%.
- El pechito de cerdo se incrementó 5,2% mensual, 27,2% versus diciembre de 2024 y 21,6% en el acumulado.
Los barrios pobres, los más castigados
El informe destacó que los precios subieron más en los barrios de nivel socioeconómico bajo, donde la variación fue del 12,5%. En los comercios establecidos en barrios de clase media el aumento registrado fue del 10,5%, mientras que en los de mejor posición la suba fue del 9,5%.