Carne: Los precios subieron 70% en un año

El porcentaje de aumento de la carne duplicó a la inflación de 2025, que según la medición del Indec fue del 31,5%. Las subas fueron mayores en barrios pobres

28 de enero 2026 · 10:00hs
El aumento promedio del precio de la carne fue del 69,8% en diciembre respecto del mismo mes del año anterior y del 11% en comparación con noviembre previo. Entre enero y diciembre la variación fue del 65,3%, informó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna de la Argentina (IPCVA).

El porcentaje de aumento del producto más que duplicó a la inflación de 2025, que según la medición del Indec fue del 31,5%. También contrasta con la evolución del salario privado que, según el ente estadístico, entre enero y noviembre varió 29,1%, y público, que subió 29,8%.

El informe del IPCVA se basa en datos relevados en 80 carnicerías y 40 supermercados del AMBA y en 30 carnicerías y 15 supermercados de Córdoba y Rosario en la primera y la tercera semana de diciembre.

Carne Carniceria 5.jpg

Carne de vaca

Si se consideran las categorías de hacienda, el aumento más importante fue el de la carne de novillito, que subió 11,6% respecto de noviembre.

En diciembre, el asado fue el producto que más aumentó, con un salto del 14,4%, al pasar de un precio de $13.405 por kilo en noviembre a $15.340; el matambre se disparó un 13,9% ($13.875 a $15.802); y el vacío, un 13,5% ($16.173 a $18.355).

Pollo CAME precios.jpg

Carnes de pollo y cerdo

  • El precio del pollo subió 1,2% en diciembre respecto de noviembre previo y 25,6% respecto de diciembre del año anterior. El aumento acumulado fue del 24,6%.
  • El pechito de cerdo se incrementó 5,2% mensual, 27,2% versus diciembre de 2024 y 21,6% en el acumulado.

Carne de cerdo 1.jpg

Los barrios pobres, los más castigados

El informe destacó que los precios subieron más en los barrios de nivel socioeconómico bajo, donde la variación fue del 12,5%. En los comercios establecidos en barrios de clase media el aumento registrado fue del 10,5%, mientras que en los de mejor posición la suba fue del 9,5%.

