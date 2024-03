La caída de ventas provincial supera el promedio nacional

Bazar, decoración, textiles del hogar y muebles se retrotajo 22,7% desde febrero 2023 al mismo mes de 2024; y acumula en el año un -21,6%. Por último, el sector de Calzado y marroquinería cayó un 21,4% interanual y suma una baja del 21,1% en 2024.

Como testimonio, desde una farmacia de Concepción del Uruguay explicaron a la CAME: “Bajamos los precios para no perder nuestra clientela, pero se nos desplomó la rentabilidad”.

Situación provincial

Ante esta situación, UNO dialogó con Marcelo Quiroga, empresario gastronómico de Paraná, dirigente regional de la CAME y presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná, que detalló: “En la provincia se nota aún más la caída de ventas, en Paraná supera el 30%, nos los dicen los colegas, enero fue comercialmente un mes flojo, superado por febrero. La situación económica en Entre Ríos es complicada al igual que en el resto del país. Ante el fuerte ajuste de envíos de fondos del gobierno nacional a las provincias, la inflación que sigue en dos dígitos, el incremento tarifario, la suba de precio en algunos casos desmedida de productos básicos para el consumo, el parate económico es muy pronunciado”.

En este marco, vaticinó cómo evalúan los meses venideros: “Las expectativas en lo inmediato no son muy alentadoras, entendemos que es necesario blanquear la economía y dejar de vivir en una utopía financiera, pero la violencia del ajuste no va a permitir a muchos comerciantes que estaban al límite, debido a la endeble situación económica que arrastraban del gobierno anterior, sobrellevar este momento. Durante muchos años estuvimos subsidiados desde los más ricos a los más pobres. Pero al blanquear la economía, el resultado termina siendo, como siempre en la Argentina, el peor para los que menos tienen. El shock no lo sufre el industrial, que tiene recursos, sino el comerciante que vive día a día de su negocio, que está mal desde hace 20 años. Ha llegado hasta acá con su negocio muy frágil y toda esta suba de tasas, la quita de subsidios a la energía, impactan muy fuerte. Y el empleado debe ganar más porque las cosas cuestan más. Además, por ejemplo, el alquiler de un local chico en la Peatonal San Martín sale 1.000.000 de pesos, a esto hay que sumarle las cargas impositivas. Es inviable que cualquier gobierno provincial o municipal haga una quita de esas tasas porque ha tenido quitas del gobierno nacional.”

10 f1.jpg Complejo. El consumidor hace pequeñas compras, para uno o dos días, y espera a ver qué pasa.

Cuota Simple: un incentivo que no alcanza para reactivar las ventas

En relación a la implementación reciente del plan Cuota Simple, que permite financiar compras en más de 20 categorías, Marcelo Quiroga explicó a UNO: “El programa es un aliciente para las compras, que si bien tiene una tasa de financiación un poco más alta que el programa Ahora 12, limita las compras a tres y seis cuotas”.

En este sentido, detalló: “Tiene un funcionamiento relativo, dependiendo el rubro, pero no alcanza a tener el impacto que el comercio necesita para sostener la actividad, porque por más que se ofrezcan más variables para realizar compras financiadas, cuando no hay plata, es infructuoso cualquier mecanismo, la gente no dispone hoy del dinero suficiente para llegar a fin de mes, y está siendo muy prudente en los gastos, priorizando las necesidades básicas, evitando las gastos suntuosos o superfluos y tratando de no endeudarse”.