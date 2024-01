Cuota Simple: comerciantes descreen que impulse el consumo

Silvio Farach es el presidente de la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER) y secretario de Organización de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), dos entidades que impulsaron la continuidad de un programa de financiamiento para sostener las ventas, similar al Ahora 12 –que tiene hasta hoy sus variantes en tres, seis, 12 y en algunos casos más cuotas–, y explicó a UNO: “El Ahora 12 fue una gran herramienta que tuvo el comercio en un momento complejo de la economía del país y la verdad es que dio muy buenos resultados, porque le permitía a la gente acceder a un plan de financiamiento a una tasa razonable y también al comercio ser parte de este beneficio, promoviendo las ventas. Siempre lo consideramos un excelente instrumento de ventas y fue por eso que a través de la FEDER, conjuntamente con la CAME, llevamos la inquietud al Ministerio de Economía, la cual fue bien recibida, junto a la Secretaría de Comercio de la Nación, y hoy podemos decir que entra en vigencia con un nuevo nombre, que es Cuota Simple, este programa. Así que valoramos y acompañamos esto que hemos gestionado como un instrumento para dinamizar la venta”.

En cuanto a la extensión del nuevo plan, comentó: “No es caprichoso el tema de la cantidad de cuotas: para aprobar esto se observó que los planes más elegidos durante la vigencia del Ahora 12 siempre fueron los de tres y seis cuotas. O sea que hay un asidero y un punto de partida en función del estudio que se hizo de cuáles eran los planes más elegidos del antiguo Ahora 12 y se tomó esto como referencia”.

Silvio Farach.jpg Silvio Farach, integrante de FEDER y de CAME, valoró el plan Cuota Simple.

Por otra parte, analizó: “Siempre la financiación forma parte del consumo. Además creo que, producto de la gran variación y del impacto que ha tenido la incidencia de los costos debido a la inflación en los últimos tiempos, no hay otra forma de acceder a determinados productos sino es a través del financiamiento. Lo que limita esto es el elevadísimo costo financiero que tiene la financiación en la Argentina, y por eso se implementa prudencialmente por un período de 90 días, revisando las tasas. Porque creo que está en la concepción de este gobierno, y sobre todo la necesidad que tenemos los argentinos de ir a tasas razonables para también tener acceso al crédito para los sectores productivo”.

Acto seguido, precisó: “Con la notoria baja perspectiva que hay de ventas valoramos tener este tipo de herramientas. Siempre nosotros las promovemos y las acompañamos, y tratamos de que sean una forma de dinamizar el consumo para la sociedad, pero también para nuestros representados, que son en este caso más de 30 rubros, y consideramos que en la microeconomía va a tener un impacto altamente positivo”.

Adrián Lampazzi, presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC), también se refirió al tema y comentó a UNO: “El plan Cuota Simple viene de alguna manera a reemplazar al Ahora 12, que tenía 3, 6, y 12 cuotas, e inclusive había algunos planes con mayor financiación. Las 12 cuotas eran más que nada para algunos rubros puntuales, sobre todo aquellos de artículos más costosos, como electrodomésticos, repuestos de automóviles, materiales de construcción y demás; era en esos sectores quizás donde más se utilizaba. En el resto de los rubros mayormente se optaba por tres o seis cuotas. Entendemos que el costo fiscal del plan Ahora 12 era muy alto, porque eran tasas subsidiadas, y con este plan se bajan los costos de ese tipo, los costos del Estado, de los subsidios”.

Cuota Simple.jpg El plan Cuota Simple propone una financiación en tres y seis cuotas con una tasa de interés diferenciada

Sobre el impacto de esta medida, reflexionó: “No creo que con esto incentive mucho el consumo, porque es un reemplazo de un plan por otro. Para reactivar el consumo hacen falta otro tipo de cuestiones. Primeramente, que den resultados las medidas del gobierno, que baje la inflación y que se recompongan los salarios y los ingresos en general. De otra manera, lo veo muy difícil, por más plan de cuotas que haya”.

En tanto, Marcelo Ruggeri, integrante de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná y encargado de dos zapaterías de la Peatonal, un rubro contemplado en el plan Cuota Simple, refirió: “En nuestro rubro, al igual que en el de la vestimenta, más de tres o seis cuotas es muy raro que se use. Antes tenías planes en 12 cuotas, pero se usaba más en el invierno, porque el calzado de esa temporada de por sí es más caro. Pero para nosotros no sirve, como sí les sirve a rubros donde los productos son mucho más caros, como es una casa de electrodomésticos o en una mueblería, por ejemplo, donde a lo mejor con un plan de seis cuotas se queda un poco corto”.

Con respecto a si cree que Cuota Simple va a lograr incrementar la demanda, evaluó: “Me parece que no va a impulsar más ventas: lo que va a hacer es que no caigan aún más del nivel bajísimo en que están. En este momento todavía está vigente el plan Ahora 12 y nosotros en nuestro rubro nuestro ocupamos mucho el de tres principalmente y el de seis cuotas sin nada de recargo, cuando en este último caso la mayoría le aplica un interés porque es muy alto el arancel para el comercio y no lo puede absorber todo. Y ya teniendo estas opciones se ve muy bajo nivel de ventas, por lo tanto, lo que va a pasar cuando se implemente el plan Cuota Simple es que va a seguir este mismo plan con otro nombre. No sabemos todavía bien cómo van a quedar los coeficientes, si se van a poder absorber los aranceles para que a la gente no se le haga un recargo, sobre todo en el plan de tres cuotas”, concluyó