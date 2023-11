Juan José Bahillo: "Massa está pensando en bajar impuestos al sector agropecuario"

Juan José Bahillo (2).jpg Foto: Télam

Asimismo, afirmó a radio La Red que Massa le solicitó informes sobre "la proyección de la evolución de las exportaciones agropecuarias", las cuales estiman que llegarán a los US$ 52.000 millones en 2024 y este año finalizaría en US$ 35.000 millones y aclaró: "La idea del gobierno no es gravar y no incluir en bienes personales a los inmuebles rurales, lo aclaro para que no haya ninguna confusión, en todo caso está en evaluación los inmuebles rurales en el exterior".