Irina Hergert, una mujer que destruye prejuicios machistas

La familia y el ser mamá ocupa un rol fundamental en la vida de Irina Hergert. Pero su lugar como empresaria en Granalier elimina prejuicios.

Irina Hergert es la gerente administrativa de Granalier, empresa familiar de la cadena porcina que crece y se expande en Estación Camps y en Paraná. La familia ha sido impulsora de una de las empresas más reconocidas de la región. Sus días como mamá, empresaria, deportista y violinista.

Irina hizo sus estudios primarios (Escuela N° 13) y secundarios (Escuela N° 82, ahora Escuela N° 4) en la de localidad de Ramírez. En 1998 se egresó, se mudó a Paraná y estudió la carrera de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), y vivió en una residencia junto a su hermano. " Mi hermano mayor (Ariel) tuvo un accidente y falleció, hace varios años. Pero la experiencia de haber compartido con él fue amena. Siempre me cuidaba”. Por otro lado, su hermano Miguel gestó el proyecto de industrialización que tomó impulso en 2006, por lo cual decidió sumarse y apostar a añadir otro eslabón a una cadena en constante crecimiento.

Irina Hergert empresa porcina Granalier

Mamá empresaria

“Para las mujeres mamás, los días son normales. Quizás para los hombres es un poco más caótico. Uno arranca a las siete de la mañana cuando se levantan los chicos y termina a las diez o once de la noche cuando se van a la cama. Porque uno se acomoda primero y luego arranca con ellos”, comentó Hergert sobre su día a día como mamá, esposa y empresaria. “Vuelvo al mediodía de la planta porque tenemos un acuerdo de compartir el mediodía en familia, que es cuando estamos los cuatro, mi marido, yo y mis dos hijos (de 10 y 8 años). Por suerte mi marido es el cocinero, así que no me toca cocinar”. Su pareja es contador pero se dedica a otro rubro.

Hobbies y pasiones

La gerente administrativa distribuye sus tiempos para poder ayudar a sus hijos con las tareas, trabajar en el estudio contable, continuar con su labor en la empresa, practicar básquet y estudiar violín. Irina es una apasionada de la vida, lo que le da ese impulso para poder ser todoterreno. De niña aprendió a tocar el piano y actualmente aprende a tocar el violín en la localidad de Ramírez, donde reside: "Me gusta el sonido, me baja los decibeles. Nunca había tocado un instrumento de cuerda, así que era todo un reto. No es muy común y no es tan fácil, pero bueno, a mí me gustan mucho los desafíos”, expresó.

Respecto a su lugar en la casa, dijo que su “espacio es el comedor. Siempre llevo todo ahí porque a mí me gusta la luz, me gusta que haya claridad. Trabajo, tengo reuniones y estudio ahí”.

irina Hergert 2

Dos décadas de historia

Dos décadas de historia cumplieron en junio en Granalier (Granja Alimentaria Entre Ríos). En coincidencia con el Día de la Porcinocultura, la empresa familiar que agrega valor en el sector porcino celebra su aniversario número 20, con un decidido plan de crecimiento que siguen poniendo en marcha, con ambición y cautela. La estrategia se focaliza en cada eslabón de la cadena, que les permitirá expandirse en volumen y calidad de los diferentes cortes y productos elaborados que ofrecen al público.

La empresa se encuentra radicada en el pequeño pueblo de Estación Camps, en el departamento Diamante. Para ello, uno de los hitos más trascendentes es potenciar los locales de La Casa del Cerdo, claves para ganar mercado con nuevas propuestas para los consumidores.

La Casa del Cerdo

La Casa del Cerdo es una reconocida marca de venta de cortes porcinos de Paraná, que nació en 2011 de la mano de una sociedad creada entre cinco productores, entre los cuales estaban Daniel y Pablo Welschen como las caras visibles.

Ante la necesidad de promover el consumo de esta carne, pusieron en marcha el emprendimiento con un particular formato de negocio que llegó a tener siete locales, marcó tendencia y fue replicado luego por otras carnicerías.

Con el paso de los años y el cambio de dueños, finalmente la familia Hergert adquirió el año pasado esta marca, en lo que se constituyó como una importante apuesta de integración con la firma Granalier, con el objetivo de dar el salto en la comercialización directa. Tras un período de transición y adaptación, el desafío ahora es revitalizar su valor y trazar nuevos horizontes de crecimiento en el mercado interno.