El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que la inflación de septiembre de 2025 fue del 2,1%. De todos modos aclaró que hubo rubros que superaron el 3%, como vivienda, agua, electricidad y combustibles, alquileres y educación, los servicios claves que consume la clase media, el sector más golpeado por las políticas aplicadas por la administración de Javier Milei desde diciembre de 2023.
Indec: la inflación de septiembre fue del 2,1% y acumula 22% en 2025
El Indec informó que la inflación de septiembre fue de 2,1, impulsada por el aumento en Vivienda y servicios. Restaurantes y hoteles, el rubro que menos subió.
De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un alza del 22% en los primeros nueve meses del año, y del 31,8% en el año.
Sobre los datos del Indec
Según el informe oficial, la división que registró la mayor suba mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 3,1%, impulsada principalmente por los aumentos en las tarifas de servicios públicos.
En el otro extremo, el rubro de Restaurantes y hoteles fue el que mostró la menor variación, con un incremento de apenas el 1,1%, lo que podría indicar una retracción en el consumo en ese sector.
La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, excepto en la Patagonia, que fue Transporte.
En tanto que las dos divisiones que registraron las menores variaciones en septiembre de 2025 fueron Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).
A nivel de categorías, los precios Regulados (2,6%) lideraron el incremento, seguidos de Estacionales (2,2%) e IPC núcleo (1,9%).