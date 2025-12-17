Uno Entre Rios | Economia | Indec

Indec: la inflación mayorista se aceleró al 1,6% en noviembre

El Indec informó este miércoles que la inflación mayorista subió 1,6% en noviembre. El índice fue impulsado por subas en manufacturas de origen nacional.

17 de diciembre 2025 · 22:16hs
El Indec informó que la inflación mayorista se aceleró al 1,6% en noviembre. 

La inflación mayorista se aceleró en noviembre, pese a la caída en el valor del dólar oficial, que se reflejó en una baja de los precios en productos importados. Aun así, la variación se mantuvo por debajo del 2%.

Datos del Indec

Este miércoles el Indec informó que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) aumentó 1,6% en el mes en cuestión, cuando en octubre la suba había sido del 1,1%. El referencial fue impulsado por la categoría de productos manufacturados de origen nacional (+2,3%), ya que los productos primarios (-0,3%) y los importados (-0,6%) incidieron a la baja.

Vale recordar que el IPIM mide los cambios en los precios entre mediados de mes, en este caso entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre. Durante ese período el tipo de cambio mayorista retrocedió 1,4%, aunque cabe aclarar que en el mes previo había tenido un derrumbe de más del 5%, lo cual explica en parte que la inflación de dicho período haya sido más baja.

Según informó Ámbito, al interior de las manufacturas nacionales resaltaron las aceleraciones en productos refinados del petróleo (+3,8%), vehículos (+3%) y sustancias y productos químicos (+1,6%).

Indec Inflación noviembre
