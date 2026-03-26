Indec: la actividad económica creció 1,9% en el primer mes del año

Este jueves el Indec informó que la actividad económica creció un 1,6% internaual durante enero. La medición mensual subió 0,4%.

El Indec informó que la actividad económica creció un 1,6% internaual durante enero.

La actividad económica creció un 1,6% internaual en enero, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En cuanto a la medición mensual, la suba fue menor: 0,4%.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), registró incrementos en 10 de los sectores de actividad que lo conforman: se destacaron Pesca (50,8%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (25,1%).

El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

Las ventas en supermercados en Entre Ríos se derrumbaron un 5,9% en enero

Mientras tanto, la Industria manufacturera (-2,6%) y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,6%) le restaron 0,9 puntos porcentuales (p.p.) a la variación del EMAE.

En la medición mensual, el indicador del Indec aumentó 0,4%, mientras que el componente tendencia-ciclo tuvo una variación positiva de 0,3%.

De esta manera, la actividad económica vuelva a conseguir una segunda mejora consecutiva en su indicador, e inicia el año mejor de lo que las proyecciones anunciaban.

A su vez, la serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo anotaron máximos históricos sobre sus datos.

Sin embargo, la disparidad entre los sectores sigue siendo marcada: el agro, la energía e intermediación financiera mantienen las alzas. A contramano se encuentran la industria y el consumo.

El EMAE de cada sector en enero de 2026

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 25,1%.

Impuestos netos de subsidios: 2,3%.

Intermediación financiera: 7,7%.

Explotación de minas y canteras: 9,6%.

Electricidad, gas y agua: -3%.

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 0,5%.

Transporte y comunicaciones: 2,3%.

Pesca: 50,8%.

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 0,1%.

Servicios sociales y de salud: 0,8%.

Enseñanza: 0,2%.

Construcción: 0,5%.

Hoteles y restaurantes: -2,2%.

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,6%.

Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -3,2%.

Industria manufacturera: -2,6%.