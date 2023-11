Home Care Litoral, una empresa entrerriana de internación domiciliaria que continúa su imparable crecimiento

En diálogo con el Dr. Sebastián Fouces, director de Home Care Litoral, destacó que durante este año en particular, la empresa ha logrado implementar nuevas iniciativas, optimizando su presencia en localidades cercanas y ampliando sus vínculos institucionales. Esto incluye, próximamente, la inauguración de nuevas oficinas y la inversión significativa en un edificio renovado, con el objetivo de mejorar la atención a los pacientes, sus familias y ampliar la gama de servicios ofrecidos.

La maniobra de la empresa para asegurar su crecimiento ha sido el desarrollo de alianzas estratégicas con diversas entidades afines que conviven en nuestro mismo ecosistema. Fouces explicó: "Identificamos en primer lugar a estos actores y los puntos de convergencia potenciales, para luego acercarnos con propuestas concretas de colaboración". Esta iniciativa ha dado lugar a una serie de encuentros fructíferos con otras empresas, instituciones, profesionales y financiadores, que actualmente están trabajando en conjunto para el beneficio mutuo y, sobre todo, para mejorar la calidad del servicio prestado a los pacientes. La filosofía subyacente ha sido encontrar puntos de convergencia que conduzcan a un resultado beneficioso para todas las partes, superando la mera competencia y priorizando la salud como un derecho esencial.

No obstante, la empresa también enfrenta desafíos en el contexto actual. En términos generales, la gran mayoría de los financiadores (obras sociales y prepagas) no han sabido acompañar los costos en salud. Cabe recordar que se trata de un sector de mano de obra intensiva, que sufre, tal vez más que otros, los embates de la crisis actual ya que, en tanto derecho, las prestaciones de salud no se pueden suspender, y esto genera una complejidad enorme para poder asumir las obligaciones.

Sin embargo, desde Home Care Litoral destacan el compromiso del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), cuya participación significativa en términos de afiliados hace que su accionar sea decisivo para sostener el sistema. “A diferencia del resto, Iosper ha logrado aumentar sus prestaciones en un 140 % durante 2023, implementando políticas de pronto pago y modernización de procesos para respaldar a los proveedores de servicios y garantizar la continuidad y calidad de los servicios”

Según el Dr. Fouces, “estos esfuerzos reflejan la comprensión por parte del actual directorio obrero de que el Iosper es “de” y “para” los trabajadores, siendo su función primordial respaldar y garantizar el acceso a los servicios de salud. La actual gestión ha sabido cuidar los recursos, acompañando los precios, evitando así la interrupción de los servicios”