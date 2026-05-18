Gas NEA dio a conocer los nuevos Cuadros Tarifarios vigentes a partir del 1 de mayo de 2026, así como también los valores de las Tasas y Cargos, con vigencia a partir del 1 de mayo del año en curso, para la provincia de Entre Ríos conforme a las Resoluciones 475/2026 y 487/2026.
Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios
Cuadros Tarifarios conforme a las Resoluciones 475/2026 y 487/2026.
18 de mayo 2026 · 12:10hs
Todas las nuevas tarifas de Gas Nea
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