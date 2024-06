EPRE recuerda quienes deben anotarse para recibir subsidios a la electricidad y el gas

Los usuarios del servicio de gas por red que formen parte del Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (RASE) , mantendrán los subsidios a la energía. Aquellos usuarios que ya hubieren solicitado su registro en el RASE no tendrán necesidad de volver a inscribirse.

No obstante, sí deberán inscribirse en forma individual los usuarios que hayan quedado incluidos en el RASE en virtud de la disposición N° 3 de fecha 1° de septiembre de 2022 de la ex Subsecretaría de Planeamiento Energético o de la Resolución N° 631 de fecha 30 de agosto de 2022 de la Secretaría del Ministerio de Economía, es decir, aquellos beneficiarios y beneficiarias de programas sociales que hayan sido incorporados anteriormente en subsidios a la energía en el segmento de menores ingresos (Nivel 2) aunque no hayan llenado previamente el formulario.

En este marco, aquellas personas que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH, AUE, AUD), Progresar y Potenciar Trabajo, y quieran mantener los subsidios, deberán registrarse dentro del plazo de 60 días corridos desde la vigencia de la presente medida.

Para formar parte del Registro hay que completar el formulario de inscripción que tiene carácter de Declaración Jurada

Es importante verificar que esté completa la inscripción ya que, cumplido ese plazo, quedarán sin efecto las incorporaciones dispuestas por las normas mencionadas y el beneficio caducará respecto a los usuarios que no hubieren completado la presentación individual.

- Se deberá completar una solicitud por hogar.

- Sólo podrán completar el formulario personas mayores de 18 años, sean o no titulares del servicio.

¿Qué es el RASE y quiénes están incluidos?

El Decreto N° 332/2022 estableció a partir de junio de 2022 un régimen de segmentación de subsidios a usuarios y usuarias residenciales de los servicios de energía eléctrica y gas natural por red, con el objeto de lograr valores de la energía razonables y susceptibles de ser aplicados con criterios de justicia y equidad distributiva.

El régimen de segmentación de subsidios energéticos contempla TRES (3) niveles:

Usuarios del servicio de ingresos altos (N1)

Usuarios del servicio de ingresos bajos (N2)

Usuarios del servicio de ingresos medios (N3).

Dentro de los usuarios incorporados en el Nivel 1 se encuentran, además de usuarios del servicio de ingresos altos, los usuarios que no hubiesen completado el formulario de inscripción al RASE o hubiesen decidido renunciar al subsidio, tras haber realizado una solicitud y haber sido categorizados como N2 o N3.

A su vez, el RASE está compuesto por los usuarios y usuarias que hayan solicitado mantener el subsidio, y se encuentren en los niveles N2 y N3.

Para modificar o eliminar la solicitud una vez completada la Declaración Jurada, hay que hacerlo de manera virtual a través del link

Para consultas llamar al Ente Provincial de Regulador de la Energía (EPRE) 0800 777 0600.