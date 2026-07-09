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Crisis del consumo: una conocida empresa de alfajores entró en concurso preventivo

Se trata de la empresa Alfajores Baltazar, conocida comercialmente por su marca Alfa Pampa, por la crisis entró en concurso preventivo de acreedores.

9 de julio 2026 · 21:41hs
La empresa Alfajores Baltazar

La empresa Alfajores Baltazar, conocida por su marca Alfa Pampa, por la crisis entró en concurso. 

Alfajores Baltazar, conocida comercialmente por su marca Alfa Pampa, entró en concurso preventivo de acreedores. La medida fue dictada por el Juzgado Comercial N° 27, Secretaría N° 53, bajo la dirección de la jueza María Virginia Villarroel, quien calificó el proceso como un “pequeño concurso”.

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Crisis, poco consumo y concurso preventivo

Desde Alfajores Baltazar señalaron a que esta herramienta les permitirá ordenar la situación financiera de la fábrica y reestructurar sus compromisos. “Nos encontramos operando con normalidad. Nuestro foco está en continuar con la producción y la distribución junto a nuestro equipo, y en cumplir con lo que asumimos. No fueron tiempos fáciles, y por eso hoy valoramos más que nunca a los proveedores, revendedores y clientes que siguen eligiendo Alfa Pampa”, aseguraron.

El Juzgado de Paraná dispuso la apertura del concurso preventivo de la empresa Frutafiel y se convocó a sus acreedores. Los argumentos de la firma.

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Alfajores Baltazar fue fundada en 2011 por Mariano Bonaventura y Sebastián Espina, con el objetivo de posicionar un alfajor premium a un precio accesible. La decisión fue instalar la fábrica en Villa Maipú, partido de San Martín: comenzaron con cuatro empleados y el primer producto que desarrollaron fue el alfajor de chocolate de 60 gramos, que se empezó a comercializar en los quioscos de San Martín.

Dos años después ingresaron en la cadena Open 25 hs y años más tarde comenzaron a exportar a países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. “El alfajor está incorporado en la dieta diaria del argentino. Se estima que una de cada cuatro personas come un alfajor por día. El crecimiento del alfajor nos llevó a la expansión del negocio: hoy estamos fabricando galletitas de limón, gomitas sin azúcar y confituras bañadas en coberturas de chocolate”, señaló Sergio Fernández, gerente de Producción, en 2024, cuando empleaba a 36 y llegó a fabricar entre 1 y 2 millones de unidades por mes.

Actualmente, tras un recorte efectuado en 2025, la firma cuenta con una nómina que ronda los 25 trabajadores en relación de dependencia.

Las causas del desequilibrio

De acuerdo con el estado de situación patrimonial presentado ante la Justicia, Alfajores Baltazar posee un activo de $1504 millones, conformado mayoritariamente por deudores por ventas ($465 millones) y bienes de cambio ($415 millones) -ítem que incluye tanto materias primas como productos terminados listos para la venta-. Sin embargo, la firma también enfrenta una nómina de acreedores que supera los $1068 millones.

Entre sus deudas principales se encuentran: Préstamos bancarios: $400 millones, con acreedores como el Banco Nación, Banco Provincia, Banco Galicia y Banco Macro. Proveedores: $554 millones, destacándose compromisos con firmas como Ernesto Rodríguez e Hijos y Lodiser.

Deuda impositiva: más de $63 millones con ARCA (ex-AFIP) y deudas municipales con San Martín. En una presentación reciente, desde Alfajores Baltazar solicitaron el levantamiento urgente de embargos trabados por ARCA sobre las cuentas de la firma por una suma cercana a los $9,8 millones. La defensa de la empresa sostuvo que la afectación de los fondos supone la “absoluta imposibilidad de continuidad con la actividad productiva”, impidiendo el pago de salarios y a proveedores esenciales.

Crisis consumo Empresa alfajores concurso preventivo
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