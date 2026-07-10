Uno Entre Rios | El País | Caputo

El vice de Caputo dijo que "mucha gente todavía no recibe los beneficios" del programa económico

José Luis Daza, viceministro de Economía, afirmó que, aunque la economía logró mayor estabilidad, muchos argentinos aún no perciben sus beneficios.

10 de julio 2026 · 08:00hs
El vice de Caputo dijo que mucha gente todavía no recibe los beneficios del programa económico

El viceministro de Economía, José Luis Daza, segundo de Luis Caputo, reconoció que una parte importante de la población todavía no percibe los efectos del programa económico impulsado por el Gobierno. Según explicó, la economía alcanzó un escenario de mayor estabilidad, aunque consideró que ese proceso aún no se refleja plenamente en el día a día de los argentinos.

"Mucha gente todavía no lo siente, mucha gente todavía no percibe, no recibe los beneficios, pero está todo cuajando para que se empiece a sentir de manera más intensa", afirmó el funcionario durante una entrevista con la TV Pública.

Luis Caputo.

Luis Caputo presenta el plan para financiar la deuda hasta 2027

José López (exsecretario de Obras Públicas), Julio De Vido (exministro de Planificiación Federal) y Sergio Schoklender (Fundación Madres de Plaza de Mayo)

Pidieron hasta seis años de prisión para los imputados en la causa Sueños Compartidos

Daza señaló que el programa económico atraviesa una etapa en la que comienzan a consolidarse sus principales variables y sostuvo que el objetivo es que esa estabilidad termine impactando sobre la actividad y el ingreso de la población.

El Gobierno descartó un mayor gasto con fines electorales

Consultado sobre la estrategia económica de cara a las elecciones presidenciales de 2027, el viceministro aseguró que el Ejecutivo no implementará políticas de expansión del gasto para estimular el consumo.

En ese sentido, sostuvo que el crecimiento previsto por el Gobierno estará basado en la inversión privada y en una mayor disponibilidad de crédito para familias y empresas, en lugar de un aumento del gasto público.

No obstante, reconoció que el acceso al financiamiento continúa siendo limitado debido a las elevadas tasas de interés. Según explicó, ese escenario responde a la cautela del sistema financiero y al peso que todavía tiene la carga tributaria sobre la economía.

Aun así, destacó que los préstamos de corto plazo para empresas registraron un crecimiento mensual del 1,9%, un dato que el Ministerio de Economía interpreta como una señal de recuperación de la actividad.

Las negociaciones con organismos internacionales

El funcionario también confirmó que el Gobierno negocia una nueva línea de financiamiento por u$s1.100 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y otros organismos multilaterales.

Además, reiteró que uno de los objetivos de la administración de Javier Milei es que la Argentina recupere el grado de inversión, una calificación que permitiría reducir el costo del financiamiento para el país.

Por último, Daza aseguró que el Gobierno aspira a llegar a las elecciones de 2027 con superávit fiscal, equilibrio externo, mayores reservas y un sistema financiero más sólido, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la economía en un año electoral.

Caputo Economía económico
Noticias relacionadas
intimaron a diego santilli por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario

Intimaron a Diego Santilli por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

La empresa Alfajores Baltazar, conocida por su marca Alfa Pampa, por la crisis entró en concurso. 

Crisis del consumo: una conocida empresa de alfajores entró en concurso preventivo

El consumo acentuó su caída en mayo y los supermercados son los más afectados.

El consumo acentuó su caída en mayo y los supermercados son los más afectados

Milei y 13 gobernadores en Tucumán.

Acto por el 9 de Julio: Milei reunió a 13 gobernadores y habló del "cruce de Los Andes económico"

Ver comentarios

Lo último

Tras ser condenado, Juan Ruiz Orrico batalla contra una causa en la Justicia Federal

Tras ser condenado, Juan Ruiz Orrico batalla contra una causa en la Justicia Federal

Pidieron hasta seis años de prisión para los imputados en la causa Sueños Compartidos

Pidieron hasta seis años de prisión para los imputados en la causa Sueños Compartidos

Grave vuelco en Paraná: un hombre quedó atrapado y fue rescatado por bomberos

Grave vuelco en Paraná: un hombre quedó atrapado y fue rescatado por bomberos

Ultimo Momento
Tras ser condenado, Juan Ruiz Orrico batalla contra una causa en la Justicia Federal

Tras ser condenado, Juan Ruiz Orrico batalla contra una causa en la Justicia Federal

Pidieron hasta seis años de prisión para los imputados en la causa Sueños Compartidos

Pidieron hasta seis años de prisión para los imputados en la causa Sueños Compartidos

Grave vuelco en Paraná: un hombre quedó atrapado y fue rescatado por bomberos

Grave vuelco en Paraná: un hombre quedó atrapado y fue rescatado por bomberos

El vice de Caputo dijo que mucha gente todavía no recibe los beneficios del programa económico

El vice de Caputo dijo que "mucha gente todavía no recibe los beneficios" del programa económico

Intimaron a Diego Santilli por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Intimaron a Diego Santilli por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Policiales
Tras ser condenado, Juan Ruiz Orrico batalla contra una causa en la Justicia Federal

Tras ser condenado, Juan Ruiz Orrico batalla contra una causa en la Justicia Federal

Grave vuelco en Paraná: un hombre quedó atrapado y fue rescatado por bomberos

Grave vuelco en Paraná: un hombre quedó atrapado y fue rescatado por bomberos

Un patrullero se incendió en Colonia Avellaneda

Un patrullero se incendió en Colonia Avellaneda

Capturaron a Rubén Alberto Cabra, condenado por trata de personas en Concepción del Uruguay

Capturaron a Rubén Alberto Cabra, condenado por trata de personas en Concepción del Uruguay

Tragedia en General Galarza: una joven murió tras un violento choque

Tragedia en General Galarza: una joven murió tras un violento choque

Ovación
Mariano Werner fue el gran protagonista en la presentación del TC en Posadas

Mariano Werner fue el gran protagonista en la presentación del TC en Posadas

Comenzó el Torneo Clausura Femenino de la Liga Paranaense

Comenzó el Torneo Clausura Femenino de la Liga Paranaense

La crespense Agostina Holzheier marcó en el clásico de Avellaneda

La crespense Agostina Holzheier marcó en el clásico de Avellaneda

Gimnasia y Tiro busca consolidar su recuperación ante Patronato

Gimnasia y Tiro busca consolidar su recuperación ante Patronato

Rubén Vicente cumplirá su palabra y recorrerá 550 kilómetros en bicicleta

Rubén Vicente cumplirá su palabra y recorrerá 550 kilómetros en bicicleta

La provincia
Invierno amargo para el sector del citrus: precios bajos y pocas ventas

Invierno amargo para el sector del citrus: precios bajos y pocas ventas

La Municipalidad de Paraná repara otra vez un caño maestro de agua potable

La Municipalidad de Paraná repara otra vez un caño maestro de agua potable

El Día de la Independencia en Paraná fue disfrutado por cientos de vecinos

El Día de la Independencia en Paraná fue disfrutado por cientos de vecinos

Día de la Independencia: los mensajes de Rogelio Frigerio y de Rosario Romero

Día de la Independencia: los mensajes de Rogelio Frigerio y de Rosario Romero

Últimos días para participar de dos convocatorias nacionales destinadas a cineastas y jóvenes compositores

Últimos días para participar de dos convocatorias nacionales destinadas a cineastas y jóvenes compositores

Dejanos tu comentario