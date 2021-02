El sueño de la casa propia en Uruguay ¿es posible?

Si estás investigando sobre propiedades e inmuebles en Uruguay te recomendamos puedas asesorarte con Remax. Esta compañía líder en propiedades cuenta con un equipo de profesionales que te ayudará en la búsqueda de tu casa propia para que puedas adquirir el hogar ideal en corto plazo. Además, poseen una oferta muy variada en materia de viviendas que se caracterizan por estar en locaciones excelentes y por tener un precio increíble.

El desafío de una casa propia

Al presente, comprar un monoambiente -dependiendo por supuesto si la vivienda es comprada en pozo o como obra ya finalizada- va a oscilar entre los 70 mil y los 90 mil dólares. Mientras que un dos ambientes, teniendo en cuenta la ubicación y el proceso de construcción puede variar entre los 90 y 140 mil dólares. Cabe destacar que a estas sumas hay que agregarles los otros costos tales como la comisión inmobiliaria, los honorarios del escribano, los impuestos y las tasas, entre otros.

Por supuesto que, para un joven de entre 25 y 30 años, contar con la totalidad del valor de una propiedad es muy difícil y por ello deciden acudir a los préstamos hipotecarios. Sin embargo, estos productos financieros requieren que la persona posea un ahorro previo y un ingreso alto cosa que no ocurre fácilmente.

Por otra parte, el Estado uruguayo a través de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), brinda algunos planes especiales pero, lo cierto es que se requiere por lo menos el 10 % del valor de la vivienda. Ahora bien, teniendo en cuenta que el valor promedio del metro cuadrado en Uruguay es de 2670 dólares la cosa no se vuelve nada fácil.

Casa Propia Uruguay2.jpg

En este sentido se puede ver que uno de los obstáculos principales que enfrentan las personas jóvenes para tener una casa propia es el ahorro previo con el que hay que contar. Y, como si fuera poco, esta situación se agrava cuando las personas en el proceso deben afrontar una cuota de alquiler.

No cabe dudas de que tener acceso a una vivienda no sólo es esencial para el proceso de independencia de una persona, sino también para contar con un espacio que sea propicio en la futura construcción de una familia. Y por ello, es importante que el país no deje de trabajar en políticas de asistencia que le permita a más personas cumplir el sueño de tener su casa propia y así fomentar el mercado inmobiliario joven.