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El dólar mayorista cerró debajo de 1.500 pesos y las tasas volvieron a tensionar al mercado

El dólar mayorista terminó en 1.497 pesos, mientras las tasas cortas rondaron el 27%. El BCRA redujo sus compras de divisas durante agosto.

20 de agosto 2026 · 19:27hs
El dólar mayorista cerró debajo de 1.500 pesos y las tasas volvieron a tensionar al mercado.

El dólar mayorista cerró debajo de 1.500 pesos y las tasas volvieron a tensionar al mercado.

El dólar mayorista cerró por debajo de los $1.500 este jueves, un nivel que se convirtió en una referencia clave para el mercado durante las últimas semanas, mientras que las tasas de interés vuelven a mostrar tensión en un escenario marcado por una mayor coordinación entre el Banco Central (BCRA) y el Tesoro para administrar la liquidez y contener la volatilidad cambiaria.

El tipo de cambio mayorista finalizó en $1.497, apenas por debajo de la barrera de los $1.500, y queda un 24,7% por debajo del techo formal de la banda cambiaria, que este martes se ubicó en $1.867,41. En el Banco Nación, el dólar minorista opera en $1.515 para la venta, mientras que el MEP se ubica en $1.524,76, y el contado con liquidación (CCL) en $1.582,03. Por su parte, el blue baja hasta los $1.550.

El dólar mayorista subió a 1.495 pesos y crece la preocupación por el alza de las tasas de interés.

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El dólar mayorista bajó a 1.489 pesos y se alejó de los 1.500 pesos por la intervención oficial.

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Según operadores del mercado, el techo virtual en $1.500, se defiende vía venta de futuros que se realiza de manera oficial. En tanto, el foco también esta puesto sobre las tasas cortas que, en esta jornada operan en torno al 27% TNA. Según expertos de la city este parecería ser el nuevo nivel convalidado, ya que bancos públicos estarían colocando pesos en esa zona.

Control sobre las tasas y menor compras de reservas

La estrategia del equipo económico busca sostener tres objetivos en simultáneo: evitar una aceleración del dólar, administrar las tasas de interés en pesos y continuar acumulando reservas.

Sobre este último punto, el Banco Central redujo significativamente su ritmo de compras de divisas durante agosto.

Luego de adquirir un promedio cercano a u$s103 millones diarios durante julio, las compras se redujeron a aproximadamente u$s33 millones por jornada en agosto.

Por otra parte, la liquidez volvió a encarecerse, algo que comenzó a reflejarse en las tasas de caución, repo y colocaciones bancarias.

La tensión expone uno de los dilemas que enfrenta actualmente el programa económico: mantener suficientes pesos en el sistema para evitar una escalada de las tasas, sin generar al mismo tiempo un exceso de liquidez que pueda trasladarse a una mayor demanda de dólares.

dólar mayorista Pesos mercado
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