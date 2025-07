Deuda pública: en junio creció 4.336 millones de dólares

De los 465.355 millones de dólares de deuda pública US$ 462.820 millones se encuentra en situación de pago normal, según la Secretaría de Finanzas

En junio la deuda pública bruta aumentó en el equivalente a US$ 4.336 millones, totalizando U$S 465.355 millones, “de los cuales US$ 462.820 millones se encuentra en situación de pago normal”, según los datos de la Secretaría de Finanzas.

El Informe detalla que la deuda en situación de pago normal aumentó en el equivalente a US$ 4.300 millones: en moneda extranjera se redujo en US$ 192 millones y la deuda en moneda local se incrementó en un monto equivalente en dólares de US$ 4.492 millones, publica Clarín.

El aumento del endeudamiento público (no incluye la de las Provincias ni la del Banco Central) se explica porque si bien se efectuaron pagos netos por el equivalente a US$ 4.538 millones, por otro lado, hubo un incremento de US$ 8.338 millones que se explica:

US$ 1.070 millones por tipo de cambio.

US$ 2.080 millones por ajustes de bonos por inflación (CER).

US$ 5.328 millones por la capitalización de bonos y Letras.

Es que esos “papeles” - principal causa del incremento del endeudamiento público- se suman al stock de deuda y no se consideran para el cálculo del superávit fiscal. "Si esos instrumentos tuvieran el esquema más convencional, que implica el pago efectivo de los intereses generados, habrían impactado en el resultado financiero”, aclara ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto).

El Informe oficial detalla que:

En el mes de junio, la Administración Central realizó pagos de deuda pública por un total equivalente a US$ 13.924 millones, de los cuales el 98% se efectuó en moneda nacional y el 2% en moneda extranjera. Del monto total, US$ 13.511 millones se destinaron al pago de capital y US$ 413 millones al pago de intereses.

Durante los últimos 12 meses, el stock de deuda bruta en situación de pago normal aumentó por el equivalente a US$ 22.747 millones, debido a la disminución de la deuda en moneda extranjera en US$ 397 millones y al aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente a US$ 23.144 millones.

El 77,8% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, el 20,6% a obligaciones con Acreedores Externos Oficiales, el 0,7% corresponde a Adelantos Transitorios 2 y el 0,9% restante a otros instrumentos.

El 45% de la deuda en situación de pago normal está contraída en moneda local mientras que, el 55% restante, en moneda extranjera.

La deuda con los organismos internacionales, como Banco Mundial, BID y otros, es de US$ 92.064 millones, de los cuales US$ 55.317 millones son con el FMI.

La deuda del Tesoro Nacional con el BCRA por las Letras Intransferibles suma US$ 55.791 millones.

El Informe de la Secretaria de Finanzas no difunde las cifras de consolidación de la deuda del Tesoro Nacional con la del BCRA.

A su vez, la Secretaría de Finanzas aclara que "por recomendaciones de manuales estadísticos y a partir de definiciones internacionales, se utiliza el dólar como unidad de cuenta para dar comparabilidad y estandarizar las estadísticas".