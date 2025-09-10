Banco Entre Ríos potencia el Parque Industrial de Paraná con la instalación de una Dependencia Automatizada

Banco Entre Ríos es la primera entidad financiera que posiciona un punto de atención en un complejo industrial entrerriano.

Banco Entre Ríos es la primera entidad financiera que posiciona un punto de atención en un complejo industrial entrerriano.

Banco Entre Ríos es la primera entidad financiera que posiciona un punto de atención en un complejo industrial entrerriano.

Banco Entre Ríos es la primera entidad financiera que posiciona un punto de atención en un complejo industrial entrerriano.

El Banco Entre Ríos inauguró una moderna Dependencia Automatizada en el Parque Industrial de Paraná, un punto de atención estratégico que busca acompañar el desarrollo de las industrias y empresas locales, reforzando el propósito de la entidad de “agilizar el crecimiento para el desarrollo regional”.

El nuevo edificio cuenta con 50 metros cuadrados y está equipado con tecnología de última generación para garantizar comodidad, cercanía, agilidad, seguridad y una mejor experiencia para los clientes.

La Dependencia dispone de un lobby con un cajero automático full, que permite realizar múltiples operaciones, incluyendo extracciones y depósitos de efectivo durante las 24 horas, los 7 días de la semana. Además, ofrece un puesto de atención personalizada y un sector de auto consulta, con acceso a Home Banking para operaciones rápidas y seguras.

Banco Entre Ríos (1)

Este nuevo espacio será un centro de atención cercano para los empleados y trabajadores de las empresas del parque y de la zona, quienes tendrán acceso a todos los productos y servicios bancarios sin necesidad de trasladarse fuera de su ámbito laboral.

“Con esta inauguración seguimos consolidando nuestro compromiso de estar cerca de la producción, brindando soluciones a medida para las empresas y acompañando el crecimiento de los trabajadores. El Parque Industrial de Paraná es un motor productivo de la región, y desde el banco queremos apalancar su desarrollo”, destacaron las autoridades de Banco Entre Ríos.

Banco Entre Ríos (2)

Del acto inaugural participaron el secretario de Hacienda y Producción de la Municipalidad de Paraná, Alexis Bilbao; el subsecretario de Producción del Municipio, Oscar Bustamante; la presidenta de la Asociación de Empresas del Parque Industrial de Paraná (ASEMPI), Noemí Gasparin; el presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), Ramiro Reiss; representantes de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER); y empresarios del parque industrial.

En representación del Banco Entre Ríos estuvieron presentes Alejandro Altamirano, gerente de Banca Minorista; Rodrigo Córdoba, gerente de Banca Mayorista; Miguel Pacher, gerente de Sector Público; Marcelo Pontti, gerente de Infraestructura Edilicia; y Gonzalo Urizar, gerente del Centro de Negocios Paraná.

Con esta apertura, Banco Entre Ríos reafirma su compromiso de impulsar la producción y fortalecer los lazos con la comunidad empresarial, generando más y mejores oportunidades de desarrollo para la provincia.