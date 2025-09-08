Uno Entre Rios | Economia | Mercado Pago

Mercado Pago, no comercia dólares este lunes por "demoras técnicas"

8 de septiembre 2025 · 13:58hs
MercadoPago, la app de Marcos Galperin, le puso un cepo temporal a la venta de dólares tras la derrota de LLA
En un claro signo de la extrema tensión financiera que generó la derrota electoral de La Libertad Avanza, la plataforma Mercado Pago, fundada por Marcos Galperin, frenó por completo la venta de dólares a sus usuarios este lunes. Pasadas las 13, y tras más de dos horas de operaciones bancarias, la app sigue reportando "demoras" y no permite operar.

La decisión de la principal fintech del país, cuyo CEO es uno de los mayores aliados empresariales del gobierno de Javier Milei, desató el pánico minorista. Según supo Noticias Argentinas, el freno de MercadoPago (reportado por la periodista Rosalía Costantino) ocurre mientras el Banco Nación fija un nuevo techo oficial en respuesta a la crisis desatada por el resultado electoral.

El dólar pasa el tope de la banda, se dispara el riesgo país a más de 1.100 puntos y las acciones argentinas caen más del 20% en la bolsa local y Wall Street

Mercados reaccionan a la derrota electoral de Javier Milei

El Riesgo País supera los 1000 puntos

El Riesgo País supera los 1000 puntos, tras las eleciones

El dólar oficial en el "escenario adverso"

El mercado abrió hoy reconociendo la derrota (47% a 33% a favor del peronismo) como el "escenario adverso" que había sido pronosticado por el banco JP Morgan.

El Banco Nación (BNa), influenciado por el ministro Luis Caputo, abrió la rueda en $1.460, el techo exacto que JP Morgan había calculado para una derrota dura. Una hora después, el banco oficial reajustó levemente a $1.450. El freno de MercadoPago demuestra que las plataformas minoristas no encuentran un precio de equilibrio ante la volatilidad, mientras el dólar blue opera también en $1.450.

