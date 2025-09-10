Uno Entre Rios | Economia | Flecha Bus

Grupo Flecha incorpora más de 170 nuevas unidades para sus servicios

Las empresas que conforman el grupo Flecha sumaron más de 170 micros 0 km a sus flotas, que se suman a los ya incorporados durante 2025

10 de septiembre 2025 · 10:59hs
Flecha Bus, Chevallier, Urquiza y La Veloz del Norte continúan apostando por la seguridad, el confort y la innovación tecnológica, incorporando servicios de última generación como conexión satelital Starlink, sistema de geolocalización en tiempo real y entretenimiento a bordo con PinTV, para asegurar viajes más cómodos, conectados y eficientes.

"A bordo, los pasajeros disfrutan de butacas amplias y reclinables, con generoso espacio para las piernas, diseñadas para que cada kilómetro se recorra con total comodidad, ya sea para descansar, trabajar o simplemente disfrutar del paisaje", se indicó desde la empresa.

Además, c"on Club Recorrer, cada viaje suma puntos que luego pueden canjearse por pasajes, descuentos y beneficios exclusivos, haciendo que la experiencia de viajar con el Grupo Flecha sea aún más conveniente".

Estas nuevas unidades recorren destinos clave como Posadas, Bariloche, Neuquén, Salta, Colón, Santa Fe, Rosario, entre otros, reforzando la presencia del Grupo en los principales corredores turísticos del país.

El Grupo Flecha ofrece múltiples medios de pago, promociones especiales y la posibilidad de financiar pasajes en cuotas sin interés. "También cuenta con tecnología, confort y beneficios para que cada viaje sea único. Y permite que todos puedan disfrutar de una experiencia de viaje completa, segura y accesible".

