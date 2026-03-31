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Banco Nacion lanza Ahora 20: qué se puede comprar

En medio del derrumbe de consumo, se recurre al programa de compras en cuotas del kirchnerismo a través del Banco Nación. Detalles y cómo acceder

31 de marzo 2026 · 10:29hs
En medio del derrumbe de consumo

En medio del derrumbe de consumo, se recurre al programa de compras en cuotas del kirchnerismo a través del Banco Nación. Detalles y cómo acceder
En medio del derrumbe de consumo

En medio del derrumbe de consumo, se recurre al programa de compras en cuotas del kirchnerismo a través del Banco Nación. Detalles y cómo acceder

El Gobierno nacional ha decidido reactivar una herramienta de financiamiento que supo ser marca registrada de gestiones anteriores y tan criticadas por los libertarios: el regreso de las cuotas a largo plazo, en una nueva versión del programa Ahora 20, esta vez, a través del Banco Nación.

El lanzamiento del programa, ícono del kirchnerismo, resulta un medida que busca frenar la caída del consumo interno.

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El Gobierno se apoya en la banca pública para "activar algo el consumo" mediante la compra en cuotas sin interés, una dinámica que hasta hace poco era cuestionada por el arco oficialista debido a su origen en la administración precedente.

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Cómo será el "Nuevo Ahora 20"

La promoción, canalizada exclusivamente a través del Banco Nación (BNA), permitirá equipar y renovar el hogar con una flexibilidad que no se veía en los últimos meses. Estará vigente hasta el 31 de mayo y podrá utilizarse tanto en compras presenciales como en e-commerce y mediante la plataforma BNA+.

Los usuarios de tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad podrán financiar sus compras en escalas de 3; 6; 12; 15M; 18 y hasta 20 cuotas sin interés.

Cómo acceder

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La suba de precios de los materiales de la construccion duplica o más el índice de inflación mensual y anual.

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¿Qué se puede comprar con el Ahora 20?

El programa apunta a sectores clave de la economía que han sentido el impacto de la recesión. Los segmentos incluidos son:

  • Tecnología y artículos para el hogar: Línea blanca y pequeños electrodomésticos.
  • Construcción y Decoración: Materiales para obra y artículos para el hogar.
  • Descanso: Colchonerías.
  • Movilidad: Incluye tanto bicicletas como motos.

Esta medida representa un intento por recomponer el poder de compra de las familias en rubros de alto valor unitario, donde la financiación es el motor principal de la demanda. El mercado ahora observa con atención si este impulso desde la banca pública será suficiente para revertir la tendencia negativa de los indicadores comerciales de este primer semestre de 2026.

Banco Nación Ahora 20 Cuotas
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