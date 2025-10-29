La empresa de medicina prepaga firmó un acuerdo con el club para brindar servicios de salud a sus deportistas y ofrecer beneficios a toda la comunidad canalla.

Avalian oficializó la alianza con Rosario Central y se convertirá en la cobertura médica oficial del club. El acuerdo contempla la atención integral de los deportistas de la institución y beneficios especiales para socios e hinchas. El anuncio se realizó durante un encuentro en las instalaciones del club, que contó con la presencia de autoridades y representantes de ambas instituciones. El convenio forma parte de una política conjunta de valores que ambas instituciones comparten: la pasión, la cercanía y el compromiso por el bienestar de la gente y la visión de crecimiento permanente.

“Este es un vínculo que implica para nosotros seguir comprometidos con el cuidado de la salud y el bienestar de los deportistas y sus familias, de todos aquellos que se animan a ir por más, que le ponen pasión a lo que hacen, en un lugar donde la pertenencia se vive con el corazón”, expresó Guillermo Bulleri, Gerente General de Avalian .

El dólar oficial continúa su sendero a la baja: cayó $35 y se despegó de los $1.500

Avalian Rosario Central 3 Avalian es la nueva Cobertura Médica Oficial de Rosario Central

La cobertura de salud que Avalian brinda abarca el acceso a una cartilla médica de más de 100 mil prestadores en todo el país, servicios de atención especializada y cobertura para los planteles profesionales y juveniles. Además, tanto los deportistas del club como los socios podrán acceder a beneficios exclusivos, que la empresa de medicina prepaga pone a disposición en este sitio web.

Desde la dirigencia de Rosario Central destacaron la importancia del vínculo: “Este acuerdo amplía nuestra forma de cuidar a quienes hacen grande al club: nuestros deportistas y nuestra comunidad. Avalian nos permite reforzar ese compromiso con nuestros hinchas”, señaló Ramiro Colabianchi, vicepresidente tercero de Rosario Central.

Por su parte, Javier Solá, Gerente General de Rosario Central, subrayó: “Con Avalian encontramos un socio estratégico que comparte nuestra visión de crecimiento y el deseo de estar cerca de la comunidad, brindando beneficios concretos a nuestros socios e hinchas”.

Avalian Rosario Central 2 Avalian es la nueva Cobertura Médica Oficial de Rosario Central

Para la compañía, la alianza con Rosario Central forma parte de una estrategia de expansión y en esa línea, ya estableció acuerdos con Boca Juniors y River Plate, consolidando su presencia entre los clubes más representativos del país.

En esta línea, Gonzalo Sanchez, Gerente de la Operación de Medicina Prepaga de Avalian, concluyó:"Vamos a trabajar para promover la excelencia médica a toda la comunidad canalla. El objetivo es que cada integrante de Rosario Central reciba los tratamientos integrales que necesitan, desde la prevención hasta la recuperación, con una red de prestadores de excelencia que se extiende a lo largo y ancho del país".

Avalian Rosario Central 1 Avalian es la nueva Cobertura Médica Oficial de Rosario Central

Acerca de Avalian

Avalian es una empresa de medicina prepaga, con más de 45 años de experiencia, comprometida con el bienestar y la salud de sus asociados, que brinda cobertura médica de primer nivel. Con presencia en todo el país, más de 50 Centros de atención, 400 Agencias y 250 mil asociados que eligen sus servicios, la empresa brinda soluciones ágiles para el cuidado de las personas. Avalian es parte del prestigioso Grupo Nodos conformado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), el Grupo Asegurador La Segunda, Coovaeco Turismo y la Fundación Nodos, con valores y principios cooperativos que la definen y la convierten en una de las más reconocidas del país. Actualmente, Avalian asegura la salud de los jugadores de los dos clubes más importantes de la Argentina: Boca Juniors y River Plate. Además, logró la certificación internacional Great Place to Work, que la posiciona como una de las mejores empresas para trabajar en la Argentina.

Conocé más en: www.avalian.com y en sus redes sociales.