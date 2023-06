Argentina cumplió con el 100% de la Cuota Hilton

Bahillo.jpg

De acuerdo con el relevamiento realizado por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, a menos de dos semanas de terminar el ciclo comercial 2022/2023, el país exportó 29.389 toneladas al mercado europeo, que sumadas a las 111 adicionales con destino al Reino Unido, totalizan las 29.500 toneladas de la mencionada cuota.

Las exportaciones totales dentro del contingente representaron unos US$ 310 millones, medidas por su valor FOB, con precios promedio que variaron entre los US$ 10.000 y US$ 13.500 dólares por tonelada según la composición de cortes (rump & loin y rueda).

Los principales destinos de la carne argentina continúan siendo Alemania y Países Bajos, seguidos por Italia y España.

La Cuota Hilton es un contingente arancelario de exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor, que la Unión Europea otorga a países productores y exportadores de carnes, con una preferencia arancelaria del 20%.

La Argentina es beneficiaria del 44% de la cuota global concedida por la UE, en tanto que los demás países beneficiarios son Estados Unidos y Canadá (17%), Brasil (15%), Australia (11%), Uruguay (10%), Nueva Zelanda (2%) y Paraguay (1%).

La asignación del cupo para el período comprendido entre el 1° de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023 fue determinada en la resolución 237/2022 del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Los cortes que integran la cuota son: bife sin lomo, cuadril, lomo, bife ancho sin tapa, nalga de adentro, nalga de afuera (o sus cortes individuales: peceto y carnaza de cola o cuadrada) y bola de lomo y entraña fina, con las variantes que cada mercado individual prefiera.