Docentes particulares tuvieron más demanda todo el año

Daniela Fernández es docente de Primaria y también es maestra particular. Desde ambos roles pudo observar esta problemática y confirmó a UNO: “Hubo mucha más demanda de profesores particulares. Había padres desesperados buscando alguno, y no solo a fin de año, sino sobre todo a principios del ciclo lectivo”.

Docentes particulares acompañaron este año a más chicos para afianzar contenidos.jpg Docentes particulares acompañaron este año a más chicos para afianzar contenidos.jpg

En este marco, explicó: “Donde más se notó esto fue en el primer ciclo, en lo que es el paso de 1° grado a 2°, o de 2° a 3° grado. Son los chicos que tuvieron más dificultad, por el hecho de que volvimos después de las restricciones por la pandemia y muchos de ellos quedaron con contenidos pendientes. Pasó que en muchos casos no se llegaron a dar bien todos los contenidos y al volver a la presencialidad se advirtió que no les quedaron muy aceitados. Entiendo que por eso muchos de los padres buscaron una maestra particular para que sus hijos tuvieran un lugar donde terminaran de afianzarlos”.

No obstante, observó que actualmente son los estudiantes de ciclos más avanzados los que requieren clases de apoyo: “En esta época del año los que más buscan profesores particulares son los estudiantes del segundo ciclo, los chicos más grandes y los de Secundaria”.

Al respecto, señaló: “En lo que es la Primaria, o sea primer ciclo, no hubo tanta demanda ahora, o al menos yo que soy docentes no he visto muchos que vayan a maestras particulares a esta altura del año, pero sí he visto a los más grandes, por una cuestión de que en la educación Primaria los niños de 1° a 3° grado e incluso los de 4° no tienen repitencia, debido a la ´promoción acompañada´, y a otra resolución que salió. Y ahora, inclusive, hace unos días salió otra nueva en el Consejo General de Educación (CGE) estableciendo que aquellos niños que tiene desaprobado algún trimestre en el tercer trimestre se los aprueba igual con seis”.

“Entonces, los chicos de ese primer ciclo aprueban sí o sí; hayan aprendido o no el contenido, ellos pasan. Eso es hasta 4° grado; 5° grado, y lo que es 6° en adelante no. Y se maneja de otra manera el Secundario”, dijo, en referencia a las medidas que se fueron tomando y que establecieron que los aprendizajes que no se lograron en un año, podían reforzarse al siguiente, considerando los dificultades para estudiar durante el confinamiento por falta de conectividad y u otros motivos.

Con respecto a las materias que más le cuestan a los chicos, Daniela aseguró: “En Primaria son matemáticas y lengua. En Secundaria, la mayoría tiene dificultades en matemáticas, sobre todo. Después hay otras que tienen que ver con físico química, lengua, más las materias de estudio, como geografía, historia. Y lo que he visto mucho también ahora es que les está costando bastante el inglés”.

Victoria, una estudiante de ingeniería electromecánica que también se sumó a dar clases particulares este año a alumnos de nivel Medio, coincidió: “Hubo muchos chicos que necesitaron clases de apoyo este fin de año, sobre todo en materias como matemáticas y física, que cuestan pero hay que considerar que llevan tiempo y los conocimientos se adquieren con práctica”.

“Hubo más demanda de maestros particulares más que nada porque en más de dos años de pandemia, obviamente el rendimiento y el aprendizaje han bajado. Pero lo que observo es que, además, se da todo el tema de que ahora los docentes no pueden calificar con menos de 4 a los estudiantes del Secundario, y eso afecta también, porque los padres no ven en realidad cómo va el chico en la escuela. Después llega fin de año y se encuentran con que tiene que rendir, o con que tienen que hacer todo lo que no hicieron en el año. Y no se puede recuperar todo con dos horitas de clase particular”, afirmó.

Inversión

Con respecto a cuánto vale la hora de clase de manera particular, Daniela contó que está costando actualmente desde 500 pesos en adelante. “Sé de profesores particulares que están cobrando eso para Primaria; y lo que es Secundaria, para matemáticas, físico química, que son materias de estudio y mucho mas complicadas, las maestras particulares están cobrando 600 pesos, o 700 la hora. Es un presupuesto, pero los padres en general prefieren pagar con tal de que su hijo pueda aprender y pasar de grado o de año”, afirmó.

Con respecto a cuántas horas de apoyo escolar necesita un estudiante para incorporar o para afianzar los contenidos, sostuvo: “Eso depende de cada estudiante, de la trayectoria de cada chico, cómo estudia, qué dificultades tiene. Mi consejo es que vaya a maestra particular al menos tres veces a la semana, dos horas, porque en una hora no se llega a trabajar todo, más que los chicos se dispersan”.

Ante la misma consulta, Victoria concluyó: “Considero que deberían ser mínimo dos horas, todos los días, excepto si es un chico que le necesita reforzar solo un tema y puede hacerlo en un par de clases. Y después hay que seguir trabajando en la casa, sino no alcanza”.