Deporte y salud, qué coberturas ganan protagonismo

Chequeos deportivos, traumatología, kinesiología y reintegros de gimnasio. Qué puede ofrecer hoy una cobertura médica para quienes entrenan.

Para muchas personas, hacer deporte dejó de ser una actividad ocasional. Hay quienes corren varios días por semana, preparan una carrera, juegan torneos de fútbol o pádel, salen en bicicleta, entrenan fuerza o combinan distintas disciplinas con una regularidad que organiza buena parte de su rutina. No necesariamente viven del deporte, pero tampoco lo practican como un pasatiempo esporádico.

Ese cambio de hábitos también modifica la relación con la salud. Cuanto mayor es la frecuencia o la intensidad del ejercicio, más lugar ocupan cuestiones como la prevención de lesiones, el seguimiento médico, la recuperación, la alimentación o la necesidad de saber si el cuerpo está preparado para determinado esfuerzo.

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El cuerpo cambia cuando el entrenamiento se vuelve rutina

El ejercicio físico tiene efectos positivos sobre distintos aspectos de la salud, pero eso no significa que cualquier entrenamiento resulte apropiado para todas las personas ni que esté exento de riesgos.

La medicina del deporte parte precisamente de esa idea. Se ocupa de estudiar cómo responde el organismo al ejercicio y aplica ese conocimiento tanto a la prevención como al diagnóstico, tratamiento y recuperación de problemas asociados con la actividad física.

Su campo de acción es más amplio de lo que suele suponerse. Puede involucrar medicina clínica, traumatología, kinesiología, rehabilitación, nutrición y análisis de la biomecánica, entre otras áreas. En un deportista profesional estas disciplinas suelen formar parte habitual de la preparación. En quienes entrenan de manera amateur o semiprofesional, en cambio, el acceso suele ser más fragmentado.

La necesidad médica tampoco depende únicamente del nivel competitivo. Un esguince de tobillo, una tendinopatía, un desgarro muscular o una sobrecarga pueden aparecer tanto durante un torneo profesional como en un partido entre amigos. Cambian las exigencias y los objetivos, pero el cuerpo sigue sometido a cargas, impactos y movimientos repetitivos.

Prevenir antes de que aparezca la lesión

Una molestia leve no siempre obliga a suspender el entrenamiento, pero tampoco conviene ignorarla. La medicina deportiva intenta trabajar justamente sobre ese espacio intermedio.

La evaluación de un especialista puede servir para analizar antecedentes, tipo de actividad, frecuencia, intensidad y características físicas de la persona. Con esos datos es posible detectar factores que podrían favorecer determinadas lesiones y definir si conviene ajustar cargas, movimientos o frecuencia de entrenamiento.

En ese recorrido, disciplinas como la traumatología y la kinesiología cumplen funciones diferentes y complementarias.

El traumatólogo puede intervenir ante lesiones que comprometen músculos, articulaciones, tendones, ligamentos o huesos. La kinesiología deportiva , por su parte, tiene un papel relevante en los procesos de rehabilitación y recuperación del movimiento. Según el cuadro, ambas pueden formar parte del mismo tratamiento.

El chequeo deportivo no es solo un trámite

Antes de empezar una actividad intensa, regresar después de un período prolongado de inactividad o aumentar considerablemente la carga de entrenamiento, una evaluación médica puede ayudar a conocer el estado general de salud.

Los chequeos deportivos buscan identificar posibles alteraciones y analizar la respuesta del organismo frente al esfuerzo. Dependiendo de la persona, sus antecedentes y el tipo de práctica, un profesional puede indicar diferentes estudios.

Entre las evaluaciones que pueden utilizarse se encuentran análisis clínicos, controles cardiovasculares y pruebas vinculadas con la capacidad de realizar ejercicio. No existe, sin embargo, una batería idéntica de estudios adecuada para todas las personas.

Más allá del trámite, la evaluación previa tiene otra utilidad: detectar condiciones que pueden pasar inadvertidas en la vida cotidiana y hacerse evidentes al someter al organismo a una carga mayor.

Biomecánica y prevención de lesiones

No todo lo relacionado con prevención pasa por análisis de laboratorio o estudios cardiovasculares.

La biomecánica estudia la manera en que el cuerpo se mueve. En deportes que implican correr, caminar o repetir ciertos gestos, analizar esos patrones puede aportar datos sobre la pisada, la distribución de cargas y eventuales desequilibrios.

Un estudio biomecánico de la marcha, por ejemplo, permite observar cómo se comporta el cuerpo durante el desplazamiento. Sus resultados pueden utilizarse como parte de una evaluación orientada a corregir determinados patrones o prevenir molestias y lesiones.

Cuando la cobertura también acompaña el entrenamiento

La mayor atención sobre la prevención, la recuperación y el seguimiento médico también empezó a trasladarse a las coberturas de salud. Algunas propuestas ya incorporan prestaciones pensadas específicamente para personas que entrenan con regularidad, más allá de que compitan profesionalmente o practiquen deporte de manera amateur.

Es el caso del Sport Plan de Swiss Medical, presentado este año. La propuesta contempla reintegros para actividades físicas como gimnasio, clases y entrenamientos, junto con prestaciones vinculadas con nutrición, traumatología, kinesiología y rehabilitación. También incluye un chequeo médico integral y un estudio biomecánico de la marcha.

La lógica es distinta de la cobertura que entra en escena únicamente cuando aparece una lesión. Acá también tienen lugar instancias previas, como los controles médicos, el análisis de la pisada o el acompañamiento de especialistas relacionados con la actividad física.

Según la alternativa elegida, cambian las prestaciones disponibles. Sport Plan Pro, por ejemplo, amplía algunos reintegros y la cartilla médica e incorpora un test genético orientado a aspectos relacionados con entrenamiento, nutrición y recuperación.

Los reintegros para la práctica deportiva pueden aplicarse a distintas actividades, desde gimnasio hasta disciplinas como yoga, tenis o fútbol, de acuerdo con las condiciones del plan. Como ocurre con este tipo de beneficios, los montos, topes y modalidades deben verificarse al momento de contratar.

La salud también forma parte del entrenamiento

Más que detenerse en la cantidad de beneficios, conviene pensar cómo respondería la cobertura frente a situaciones habituales de alguien que entrena. Por ejemplo, qué tan sencillo es conseguir un turno con traumatología, qué acceso existe a kinesiología o rehabilitación y dónde pueden realizarse los estudios que eventualmente indique un profesional.

Para quienes hacen deporte varias veces por semana, la cobertura de salud puede empezar a evaluarse con otros criterios. No solo por su respuesta frente a una lesión, sino también por el acceso a controles, especialistas y rehabilitación cuando hacen falta. Al final, cuanto más espacio ocupa el entrenamiento en la rutina, más sentido tiene mirar qué herramientas existen para sostenerlo en el tiempo.