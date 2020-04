Cuarentena: "Sería una locura que rebajen sueldos"

En medio de la cuarentena por el coronavirus, el lateral de Patronato, Christian Chimino charló con TyC Sports y contó lo difícil que sería para muchos de sus compañeros que haya reducciones salariales. "Estamos preocupados por la salud principalmente y también por eso", comentó.

"Estás pasando la cuarentena en Paraná?

Sí, el día que decretaron la cuarentena me hice traer pesas, discos y tengo todo acá armado para entrenar todas las tardes. Muchos chicos se volvieron a sus provincias por comodidad, para tener mas espacio.

¿Les dijeron algo respecto a la posible vuelta del fútbol?

Información concreta no tenemos ninguna, son todas palabras en el aire. Hablamos en nuestro grupo de estar preparados por si tenemos que volver... que ojalá Dios quiera pase porque significaría que todo terminó. Pero hay que ser conscientes de que la prioridad es la salud, sin eso no hay nada.

En Europa algunos clubes acordaron rebajas salariales con sus jugadores y hoy se supo que acá Racing también llegó a un acuerdo. ¿En Patronato se habla de esta posibilidad ya?

Todavía no nos dijeron nada, pero sería una locura que rebajen. Eso se hace en Europa que se gana otra plata, el jugador de Patronato no gana lo mismo que un equipo que pelea la permanencia allá. Sí podemos colabrorar con merenderos y gente que necesita como hacemos, pero resignar plata es otra cosa. Estamos preocupados por la salud principalmente y también por eso, claro. Hay pibes que cobran el mínimo o un poquito más y tienen que bancar a sus padres, abuelos o tienen un compromiso asumido... Hay mucha diferencia también entre los equipos argentinos, muchísima.

Cuando Alfaro se fue a Boca se te mencionó como posible refuerzo. ¿Hubo algo?

Hubo rumores, nada más. Salió en un par de portales, sonó mi nombre... Y te mueve la cabeza, te mueve todo, obvio, olvidate. Pero yo tenía la mente en Huracán porque íbamos a jugar la Libertadores en ese momento. Fue terrible esa campaña que hicimos, de estar a un punto del descenso a estar entre los 4 primeros.

Fuiste compañero de Damonte en Huracán, ¿te esperabas que se retira de la noche a la mañana para ser entrenador del Globo?

No me sorprendió que decidiera eso porque es un tipo del fútbol y aprovechó la oportunidad de empezar su carrera. Es muy valorable lo que hizo este semestre, no pudo traer refuerzos y potenció a muchos chicos.

¿Y vos te ves en un futuro como técnico?

Ya tengo el curso hecho. Cuando termine la carrera de jugador cambio el corte, se va la cresta, metemos algo más normal y cambiamos el perfil, ja. ¿Estilo Alfaro o Gustavo Álvarez? Vamos a buscar una mezcla de los dos, me dejaron muy buenas enseñanzas. Mi equipo va a jugar bien, pero va a pegar también, ja.