Con la urgencia de Mariano Werner el TC clasifica en el Gálvez

Mariano Werner llega a Buenos Aires afuera de los 12 que ingresarán a la Copa de Oro. Está a 15,5 puntos de la zona de clasificación. Clasifican a las 16.

Este sábado se pone en marcha la definición de la Etapa Regular del Turismo Carretera en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, donde se espera la presencia de 53 autos para conocer a los 12 pilotos que pelearán por ingresar a la Copa de Oro. Entre ellos estará Mariano Werner, que llega de una difícil temporada y lo tiene afuera de los 12. Este sábado habrá entrenamientos, mientras que la clasificación se realizará desde las 16.

El representante de Ford llegará 17° en el torneo a 15,5 puntos del 12° y último ubicado en el certamen para ingresar a los playoffs, que es Otto Fritzler. Cinco son los pilotos que llegan con chances de adjudicársela, entre ellos están Julián Santero (Ford Mustang), Marcelo Agrelo (Toyota Camry), Mauricio Lambiris (Ford Mustang), Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) y Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), quienes están clasificados.

Otros nueve pilotos que dependen de sí mismos para clasificar: desde Germán Todino (6° en el campeonato) hasta Matías Rossi (14°). Desde Facundo Ardusso (15°) hasta Ignacio Faín (24°) pueden entrar al minitorneo, pero no dependen de sí mismos. Justamente, entre ellos están: Nicolás Bonelli en el 16° lugar y Mariano Werner en la 17° posición.

El tricampeón llegó a la última fecha en San Juan 16° en el torneo a 7,5 puntos de la zona de clasificación a la Copa de Oro. Tras el abandono, cayó un puesto, pero la brecha con la zona de clasificación ahora es de 15,5 unidades cuando restan 47 en juego en la 10ª fecha de este fin de semana. “La regularidad paga y no la hemos tenido”, había manifestado Werner.

Los inscriptos para Buenos Aires

El Turismo Carretera llega a Buenos Aires con un total de 52 inscriptos para disputar la 10ª fecha del campeonato 2025. En relación a la última competencia en San Juan se registran cuatro regresos: el paranaense Agustín Martínez, Juan Pablo Gianini, Sergio Alaux y Sebastián Abella. En tanto que no hay bajas con respecto al Desafío de las Estrellas.

En nueve de las 10 fechas de 2025, el TC mantuvo un promedio superior a los 50 autos por carrera. Solamente en San Juan hubo 48 vehículos en pista. El pico máximo fue la cuarta fecha en Toay, con 57 máquinas, marcando el récord de inscriptos en los últimos 15 años.