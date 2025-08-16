Uno Entre Rios | Ovación | Agustín Canapino

Agustín Canapino le ganó la clasificación a Mariano Werner

Agustín Canapino se quedó con el uno en San Nicolás y superó por 155 milésimas a Mariano Werner. Este domingo el de Paraná va la victoria de la Etapa Regular.

16 de agosto 2025 · 18:06hs
El representante de Chevrolet obtuco su primera pole position en la temporada 2025.

El representante de Chevrolet obtuco su primera pole position en la temporada 2025.

Agustín Canapino (Chevrolet S10) tachó el casillero que le faltaba durante un fin de semana de carrera de TC Pick Up al conseguir su primera pole position en su quinta participación en la categoría. Al dominar la clasificación de la sexta fecha en el autódromo de San Nicolás, el piloto del Canning Motorsports cortó la racha de tres poles consecutivas de Mariano Werner (Toyota Hilux).

Agustín Canapino dominó en San Nicolás.

El arrecifeño, que no había podido girar en el segundo entrenamiento por problemas en la caja de velocidades, marcó un tiempo de 1’28”813/1000 y bajó en 2”858/1000 el récord del circuito, que estaba en poder de Agustín Martínez (Ford Ranger) –que sigue ausente en TC Pick Up– desde el 3 de diciembre de 2022. Así, se convirtió en el 18º poleman en la historia de la categoría.

“Haber sacado adelante un día que arrancó difícil por los problemas en la transmisión tiene un doble sabor. Apostamos a algunos cambios en la puesta a punto con los que dimos en la tecla, y después salió una vuelta casi perfecta pese a que estábamos bastante crudos”, expresó Canapino, que tiene motores de Fabio Chino Martínez, en Campeones.

El entrerriano del Coiro Competición quedó 2º a 155/1000 de Canapino y engrosó su impresionante estadística de 2025, ya que tiene cuatro poles y dos segundos puestos en las seis clasificaciones realizadas. Los únicos pilotos que pudieron doblegarlo en esa instancia fueron Agustín Martínez (Ford Ranger) y Agustín Canapino (Chevrolet S10).

La palabra de Mariano Werner

“Estoy contento. Fue una buena clasificación porque no estábamos bien en los entrenamientos, pero evidentemente era el neumático. Tuve buenas sensaciones en general, aunque no estamos rápidos por derecho: perdemos dos décimas y es mucho en esta pista”, sostuvo Werner, que lidera el campeonato pero todavía no ganó.

Juan José Ebarlín (Toyota Hilux) protagonizó su mejor clasificación de la temporada superando el quinto lugar de la fecha anterior, ya que en esta oportunidad se ubicó tercero a 167/1000 de Canapino. Germán Todino (Toyota Hilux), que había sido el más veloz en los entrenamientos, clasificó en el “top 5” por segunda fecha consecutiva: esta vez quedó cuarto, a 205/1000. Hernán Palazzo (Toyota Hilux) completó el grupo de los cinco mejores (a 300/1000) con su labor más destacada en clasificación del año.

Este domingo se correrán las series de la sexta fecha: Agustín Canapino (Chevrolet S10) y Juan José Ebarlín (Toyota Hilux) largarán adelante en la primera batería, que se pondrá en marcha a las 9.15. Mariano Werner (Toyota Hilux) y Germán Todino (Toyota Hilux) harán lo propio en la segunda, que comenzará a las 9.40. En tanto que la carrera final se pondrá en marcha desde las 13.50.

Manuel Borgert desde la pole en La Plata

Manuel Borgert (Ford) se adjudicó la serie más veloz del TC Mouras en el circuito con chicana del autódromo de La Plata, donde se lleva a cabo la 10ª y última fecha de la Etapa Regular. El piloto del Fadel Racing se impuso en la primera serie y compartirá la primera fila de la final con Lucas Bohdanowicz (Dodge), que prevaleció en la segunda batería, que resultó 2”850/1000 más lenta.

El de General Ramírez cosechó su cuarto triunfo en series de la temporada tras imponerse con contundencia en la primera serie, en la que Eugenio Provens (Dodge) arribó segundo a 2”843/1000. Por su parte, el chaqueño del Galarza Racing superó en la largada a Lucas Carabajal (Ford) para conseguir su tercera victoria parcial de 2025. Bohdanowicz venció con una ventaja de 2”797/1000 sobre Thomas Pozner (Dodge), mientras que el líder del campeonato se vio relegado a la cuarta posición.

La final de la 10ª fecha, que tendrá una duración de 14 vueltas ó 20 minutos, se correrá desde las 12.40.

