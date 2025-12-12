Agmer se impuso y Gustavo Blanc será el nuevo vocal gremial del CGE

Gustavo Blanc (Agmer) será el nuevo vocal gremial del CGE tras el triunfo de su lista. En el Jurado de Concursos, Agmer tendrá tres vocales y Amet sólo uno.

Gustavo Blanc, de Agmer, será quien ocupe un lugar como vocal gremial en el Consejo General de Educación (CGE), tras la elección de representantes docentes realizada este jueves en toda la provincia. Agmer se impuso en los comicios y aseguró la primera posición, seguida por la Lista 5 Alternativa Docente de Amet, mientras que la Unión Docentes Argentinos (UDA) quedó fuera de la representación.

Según el escrutinio final, la Lista 1 de Agmer reunió 9.989 votos, equivalentes al 55% del total. Por su parte, la Lista 5 Alternativa Docente de Amet, encabezada por Pablo Álvarez Miorelli, obtuvo 5.422 votos (30%). En tanto, la Lista 2 Celeste y Blanca de UDA, liderada por Augusto Manzato, sumó 2.759 votos (15%), cifra insuficiente para acceder a cargos mediante el sistema D’Hont.

Cómo quedó el reparto de cargos

Con esta definición, el docente uruguayense Gustavo Blanc asumirá como vocal gremial del CGE, en reemplazo de Susana Cogno, quien a partir del 1º de enero de 2026 ocupará la Secretaría Gremial en la conducción provincial de Agmer presidida por Abel Antivero.

La elección también determinó la nueva distribución de cargos en el Jurado de Concursos, donde la representación docente pasó de cinco a cuatro vocalías. En los comicios de 2021, Agmer había logrado tres vocalías y Amet dos. Con la actual votación, Agmer retuvo tres lugares y Amet quedó con uno.

Así, para las cuatro vocalías correspondientes a los niveles Primario, Secundario y Superior, Agmer obtuvo tres espacios y Amet uno, mientras que UDA no alcanzó representación.