Abogada de la familia del camionero: "por el crimen se destapó una olla en el frigorífico"

Javier Aragón/ jaragón@uno.com.ar

Con mucha bronca, pero con legítimo dolor la abogada María Belén Monzón habló con UNO para contar cómo se está viviendo en la familia de Sergio Witschi el lamentable trance por el asesinato que sufrió el camionero el viernes pasado en Misiones. La letrada es prima del asesinado y está asesorando a la viuda en la causa. "Hay una familia destruida, hay un millón de preguntas y cero respuestas de la Policía, la Justicia y por sobre todo del Frigorífico Alberdi", sintetizó.





La abogada de 39 años se crió con 'Chochi' (así le decían a la víctima), lo vio crecer, noviar con Paola, casarse con su esposa. Participó de todos los momentos felices de la vida de Sergio Witschi, y ahora le toca enfrentar esta desgracia. "La verdad es que estamos todos destruidos, pese a ser abogada y ayudar a su señora, me duele porque era mi primo, y me duele todo esto porque quedó viuda una persona que estaba embarazada y ahora será padre y madre de una criatura de 10 años", explicó.





La abogada y la esposa del camionero viajaron a Misiones para realizar los primeros trámites, tras el crimen. "Es muy difícil ir a reconocer a un ser querido a una morgue, pero mucho más difícil es tratar de reconstruir y conocer efectivamente qué le pasó, cómo fue asesinado, quiénes fueron, y ver cómo va la investigación. Lo que usted escribió en UNO sobre la causa (en relación a la nota al jefe de la Policía de Misiones, Manuel Céspedes), es lo que sabemos por lo que nos dijeron las autoridades, así que estamos esperando el resultado de ese trabajo policial y judicial", contó la letrada para señalar: "Tenemos numerosas dudas y pocas certezas, pero tendremos que tener paciencia".





Cataratas de acusaciones y críticas

Lo que si pone en alerta a la familia por varios motivos, es la actitud del Frigorífico Alberdi, la empresa que tenía como empleado a Witschi. "Lo primero que debo decir es que es muy lamentable el comportamiento de la firma, ya que para ellos los empleados son un simple número. Le digo que en el viaje a Misiones discutimos muchísimos con los directivos que lo único que les importaba era decirnos: quédense tranquilos que está el seguro; que no tendrán que pagar nada de los gastos; a ellos les interesaba marcar que por el crimen iba a estar el dinero para superar el dolor de la familia", enfatizó para remarcar: "Les hicimos saber que por más que pongan 16 millones de Euros, Sergio no va a sobrevivir, fue asesinado por una irresponsabilidad del frigorífico".





La abogada de la familia, relató: "El frigorífico desde hace mucho tiempo manda a los trabajadores a llevar carne a lugares muy distantes en camiones térmicos, que no son camiones de caudales, sin ninguna medida de seguridad. Sin chalecos antibalas, sin cajas de seguridad, sin nada. Lo único que tienen es la ropa blanca, característica de los trabajadores frigoríficos".





Witschi regresaba junto a Fernando Mortófano, cuando en la ruta 14, en cercanías de San José (Misiones), dos delincuentes se le cruzaron y balearon el frente del camión en cuatro oportunidades. Uno de los balazos impactó en el tórax del paranaense.





"Se destapa una olla muy grande"

"La empresa es responsable porque el móvil del homicidio era el dinero que llevaban el chofer y el acompañante, esto lo dice la investigación. Los asaltantes sabían que Chochi venía con mucha plata y por ello los cruzaron. Y así terminó todo, mal, porque la vida del camionero no se la devolverá nadie", esgrimió Monzón.





"Quiero que sepan que acá se va a destapar una olla muy grande, porque la normativa estipula cómo debe trabajar un camionero que traslada valores, y el frigorífico no lo cumplió. Por lo tanto se deberá saber porqué tenían este sistema de cobros, cuando lo mejor es la bancarización. Desde los gremios están diciendo que puede haber un tema de evasión", denunció para indicar: "Estos empresarios se manejan muy mal, no solo en el aspecto de contención a la familia, sino con los trabajadores que los mandaban totalmente desprotegidos a la ruta con sumas millonarias".





Desapareció una bolsa

Otro punto que la abogada hizo notar como grave, fue la desaparición de una bolsa del chofer llena de documentos valiosos. "Sergio tenía la costumbre que el camión era como su segunda casa, allí tenía de todo, y como era muy prolijo guardaba todos los movimientos y operaciones con las ventas de las carnes, los remitos, facturas y papeles de la entregas de las importantes sumas de dinero. El siempre las tenía en la cabina. Lo que misteriosamente ahora es que tratamos de localizar, es una bolsa de consorcio que es lo informado por la Policía de Misiones", enumeró para detallar: "Desde la Policía nos dijeron que había dos bolsas con los elementos personales de Chochi, pero solo en el frigorífico nos dieron una. Cuando reclamamos no nos pudieron explicar el faltante".





Reflexionó: "En esa documentación que falta, hay prueba contundente que marca el recorrido en las carnicerías, quién pagó, cuánto pagó. Los horarios y otros datos que serían de interés para la investigación, pero parece ser que alguien llegó primero, pidió esa bolsa y la hizo desaparecer".





Tras el crimen del camionero, hubo reacciones por parte del Sindicato de la Carne y otros organismos. "Me parece correcto que se muevan para que esto no quede impune, y al igual que nosotros queremos que se haga justicia. Y todos queremos que no muera otro compañero de ellos manejando un camión por llevar carne y dinero".





"Ahora vemos, que rápidamente se están moviendo para que se cambie el sistema de pagos, y es bueno que pase. Al menos el crimen de Sergio servirá para que otras personas salven sus vidas", consideró la letrada que asiste a la familia de la víctima.





En este marco, recordó que por esta desidia y desinterés en mejorar la seguridad de los trabajadores "del Frigorífico Alberdi en los últimos años ya han muerto en situaciones violentas".





Por lo pronto exigió la urgente bancarización de todas las operaciones de pagos. "Al menos así también se evitarán nuevos asesinados, y la verdad que este tipo de empresarios dejan mucho que desear, porque a mi mucho no me interesa si negrean o están al margen de la ley impositiva, lo que si debe saberse es que por estas acciones aparentemente irregulares, quedan personas asesinadas".





Finalmente respaldó a Fernando Montórfano el compañero que iba en el viaje junto a Witschi. "El está muy mal, shoqueado, ni come por lo que vivió, por lo que es muy importante su testimonio, por más que no pueda aportar algunos datos sobre los autores del hecho".

En cuanto a la investigación, se siguen las pistas para tratar de localizar un auto que fue visualizado en una cámara de seguridad, siguiendo al camión sobre la ruta 14. Además, no hubo mayores datos sobre la moto secuestrada y un hombre de Misiones que había sido despedido por la empresa frigorífica.