Ya se llevó a un Comas y ahora viene por otro

Sonó el teléfono en la Redacción de Diario UNO y desde el otro lado de la línea se percibió una tonada poco habitual por estos lugares. Desde medios periodísticos mexicanos preguntaron la relación de parentesco entre Jorge Alberto Comas y Lautaro Comas. Más allá de la coincidencia en el apellido no existe relación sanguínea. Hay otras similitudes entre las personas mencionadas. Nacieron en la capital entrerriana, comparten el sentimiento por Patronato , el primero fue un exitoso futbolista profesional y el otro sigue el mismo camino.





Al pedirse explicaciones por el motivo de la consulta se respondió que: "El Veracruz de México está interesado en contratar a Lautaro Comas y queríamos saber si era familiar de Jorge, que acá fue ídolo", afirmó el interlocutor.





Es verdad, Comitas llegó a los Tiburones Rojos procedente de Boca Juniors, en 1989 y en base a su capacidad goleadora se ganó la admiración de los simpatizantes de dicho club. Hoy el Veracruz pretende sumar al Gordo.





El jugador tiene contrato con Patronato hasta 2018, pero hay una cláusula de rescisión que haría posible la partida siempre y cuando haya beneficios para ambas partes. Ya en el mercado anterior preguntaron por el Pibe Maravilla, pero desde el Rojinegro se creyó conveniente darle rodaje y potenciarlo para tener una mejor cotización en el mercado.





A decir verdad Lautaro Comas no tuvo el rodaje esperado en el actual Torneo de la Independencia que transita su última etapa. Es por eso que desde su entorno no ven de mala manera la posibilidad de un traspaso. Con Forestello jugó menos de lo que esperaba y en una posición que no lo favorece. En las siete fechas que restan para la culminación del certamen el Gordo Comas espera sumar tiempo en cancha y después confía en que aparecerán oportunidades para emigrar. La primera que seduzca y convenga será motivo para analizar firmemente su partida del club en el que se formó y por el que tiene un gran sentimiento.





El Veracruz se llevó a Jorge Alberto; ahora viene por Lautaro. El apellido Comas los relaciona, también las cualidades de grandes futbolistas.





TRABAJO SANTO. La práctica de ayer de Patronato no dejó indicios de lo que puede ser el equipo que va a recibir el domingo a las 19.15, a Sarmiento de Junín por la 24ª fecha del torneo de Primera División . Rubén Forestello dispuso la realización de trabajos con pelota en espacios reducidos y tareas de definición. De las mismas fueron parte Damián Lemos y Matías Quiroga -ambos ausentes por lesión- ante Lanús. También Lautaro Geminiani que cumplió una fecha de suspensión por cinco amonestaciones y está para volver. Los tres mencionados entran en la consideración del entrenador.





Hoy, desde las 16, en el estadio, el Negro volverá a desempeñar una nueva jornada laboral y se estima que comenzará a definir el 11 inicial que esperará al Kiwi.





NUEVO DT. El exdelantero de Boca Juniors y San Lorenzo Walter Perazzo es el nuevo director técnico de Aldosivi de Mar del Plata en reemplazo de Darío Franco. Perazzo, de 55 años, nacido en Colombia cuando su padre Alberto jugaba en ese país, fue nombrado en el conjunto marplatense en reemplazo de Franco que se alejó del Tiburón luego de la derrota del domingo ante Huracán.









