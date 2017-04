Un olor nauseabundo invadió Paraná

Algunos afirman que es "olor a bosta". Otros lo describen como un olor "a cloaca". Y también hubo quienes dijeron que se trata de "olor a hueso quemado". Tampoco faltó como explicación que se deba a quemas en el Volcadero.

Las especulaciones al respecto son variadas y se ensayan explicaciones de todo tipo. Como suele suceder, las redes sociales se convirtieron en una caja de resonancia. Prácticamente, según se comenta, no hay barrio de Paraná donde no se perciba este particular aroma.