Alfredo Berduc: "Tenemos 100 hectáreas en el Parque Nuevo, pero sin nadie que las cuide"

En el espacio del Instituto Voz y Opinión Ciudadana del Concejo Deliberante , el lunes expondrá el biólogo Alfredo Berduc, quien abordará el tema referido a la desafectación de nueve hectáreas del Parque Nuevo Humberto Cayetano Varisco, declarado oportunamente "área natural protegida", por Ordenanza Nº 8.725, con destino a la construcción de un Polo Científico Tecnológico con frente a calle Estrada y el edificio propio de la escuela N° 78 Juan Carlos Esparza, sobre avenida Larramendi.









Se trata de un proyecto que despertó polémica entre distintos sectores sociales y que está siendo analizado. Con este fin se reunieron la semana pasada los sectores involucrados, entre los que participaron los concejales Carlos González, María Marta Zuiani, Enrique Ríos y Luis Díaz. Además estuvieron presentes la subsecretaria de Ambiente Sustentable de Paraná, Rosa Hojman; representantes del Consejo General de Educación de la Provincia, de la escuela Nº 78 Juan Carlos Esparza, del Foro Ecologista de Paraná y del Polo Tecnológico.





parque nuevo 4.jpg Verde Parque Nuevo. Foto UNO Mateo Oviedo.







Las voces disidentes plantean que la zona debe conservarse en su integridad como área natural protegida, defendiendo el "pulmón verde" que significa para la ciudad. Por eso, desde el área que dirige Hojman convocaron a Alfredo Berduc a evaluar cómo implementar esta iniciativa preservando la salud ambiental del lugar. "La intención es aportar un poco del conocimiento técnico con respecto al valor que pueda tener el Parque Nuevo dentro de una visión estratégica de nuestra zona, incluso de nuestra ciudad, y de la conservación a distintas escalas, ya que por ahí uno tiende a ver una zona como área protegida y lo hace respecto a su valor en el entorno", señaló Berduc.









De las distintas reuniones que el Municipio mantuvo con el experto, elaboraron un informe en el que se incluyeron los puntos de vista que surgieron de ese intercambio, en el que se plantean sugerencias para realizar esta intervención en estas nueve hectáreas, sin afectar el área restante. "Algunas sugerencias son sobre todo respecto a si se hace una intervención como la que se está planeando hacer sobre esta área protegida, cómo hacer para compensarla ambientalmente", comentó a UNO.









"Otro punto que se solicita es la constitución de un cuerpo de guardaparques de la Municipalidad, viéndolo estratégicamente también para participar en el Parque Urquiza, que también es área protegida y pertenece a la comuna. Tenemos 100 hectáreas en el Parque Nuevo, pero sin nadie que las cuide y ese es un punto muy importante, así como también es importante es implementar un plan de manejo, que no hay y por lo tanto no hay una línea de trabajo que se pueda seguir. Para esto es fundamental hacer un buen relevamiento de base, para poder sondear todas las área de la ciudad, ya que no es solo una", dijo, y analizó: "Hay varias zonas que están cercanas y sería bueno no solo desde el punto de vista del cuidado, sino además pensando en brindar asesoramiento a turistas y a grupos escolares que quieran empezar a vincularse con estas áreas protegidas, teniendo una posibilidad inmensa de desarrollar conocimiento".









Berduc aclaró que su aporte responde a una cuestión técnica y no a la discusión acerca de si debe o no emplazarse en este sitio el Parque Tecnológico, aunque confió: "Si fuera mi decisión lo haría en otro lugar que no fuera el área protegida. Para mí tener un área protegida tan cerca de la ciudad significa una oportunidad de poder mantener parte de esta salud ambiental en condiciones, con una diversidad de especies de aves, de otros animales y de la flora del lugar".









parque nuevo 2.jpg La plaza del Parque Nuevo. Foto UNO archivo.



Impulso al proyecto













María Marta Zuiani, titular de la comisión de Legislación del Concejo Deliberante, comentó que el proyecto se viene trabajando entre la Provincia y el municipio, ya que la Provincia tiene un predio lindero que se uniría a las nueve hectáreas que se desafectarán de la actual área protegida del Parque Nuevo para hacer el Parque Tecnológico, con la participación del Polo Tecnológico de Paraná. "Quedan 82 hectáreas del Parque Nuevo afectadas no como paisaje natural, como decía la ordenanza anterior, sino como paisaje protegido, que admite hacer algún tipo de intervenciones. Anteriormente se planteó hacer un planetario, pero en la actualidad es inviable porque con la modalidad con la que está el Parque es intocable, no se puede hacer nada, no debe haber ninguna intervención humana", explicó a UNO.









A su vez, sostuvo: "Acá lo que se propone es un proyecto superador. Va a estar incluida una hectárea para la escuela Esparza, adonde concurren chicos de Bajada Grande y alrededores, nueve hectáreas para el Parque Tecnológico, y el resto, que son 82 hectáreas, van a quedar con un plan de manejo que tiene que hacer en 120 días la Secretaría de Ambiente municipal, que implica la incorporación de guardaparques y toda una intervención ecológica en la zona".





Parquee.jpg Pulmón de la ciudad. Ambientalistas cuestionan la realización de obras en el lugar. Foto UNO/Juan Ignacio Pereira







La edila destacó que se procura contar con un espacio "que sea realmente disfrutable por los paranaenses" y afirmó: "Se elige este lugar sobre todo porque no hay en Paraná un sitio donde la provincia y el municipio tengan tantas hectáreas juntas. Se busca un área que se pueda desarrollar y dar servicios a los vecinos que viven ahí. En todo el área tecnológica habrá tendido de fibra óptica, gas natural y demás".









Por otra parte, aclaró que en caso de tener que retirar algún árbol para construir la obra, la ordenanza prevé que se va a reforestar la zona. "En Mendoza se inauguró un espacio similar, donde la edificación tiene un tratamiento sustentable y sostenible. Estamos hablando de todo un plan por parte de la Secretaría de Ambiente respecto a las características constructivas de estos lugares", indicó.









También destacó que además de la ordenanza, la Provincia impulsará una ley afectando esas hectáreas, que implica que las empresas de base tecnológica no son contaminantes y tienen un desarrollo en potencial para generar numerosas fuentes de trabajo, y subrayó que para Paraná será dar un salto en lo referente a tecnología e industria del software. En este sentido, resaltó: "Creo que es uno de los proyectos políticos más importantes que tienen en conjunto la Provincia con el municipio".









Por último, sostuvo que "el Parque no sería cerrado. El proyecto que ya está hecho habla de un Parque que sería abierto, con calles transitables para la gente e integrado dentro de lo que es el área".





parque nuevo 3.jpg Las construcciones que crecen desde la base de Puerto Viejo. Foto UNO Archivo.



Es fundamental construir un consenso









Consultado sobre el tema, el concejal Enrique Ríos (FPV) comentó a UNO que no existe un consenso sobre este proyecto, que continuará en discusión en las próximas semanas. "Para poder desafectar esas nueve hectáreas habría que modificar la ordenanza vigente. Lo que argumentan desde el Ejecutivo es que no corresponde que el lugar tenga la categoría de reserva natural, por eso quieren derogarla".



En este marco, indicó: "Se plantea que haya un plan de manejo y no un desmembramiento del Parque. La Provincia también trabaja el tema del Parque Nuevo y lo que planteamos es que la riqueza natural del Parque es de todos los paranaenses. No ha habido consenso, sí hay un planteamiento y un debate, sobre todo de los integrantes del Foro Ecologista; y por otra parte la ley que plantea que no regresiones en cuanto derechos ambientales".



Ríos señaló que las visiones desencontradas responden al planteo de la elección de este sitio para emplazar el Parque Tecnológico. En este sentido, comentó que el Polo Tecnológico sostuvo que a este espacio se lo propuso el Ejecutivo y recordó que hubo una iniciativa de la gestión anterior para que se haga en los terrenos del Ejército. "Es un tema muy complejo y hay que seguir analizándolo. Otra cosa que se cuestiona es que no está claro cuál va a ser la forma jurídica que tendrá el Parque Tecnológico. Como bloque no hemos tomado posición. Y en lo particular no me opongo a este desarrollo, sino que creo que hay que analizar bien qué impacto tendrá en cuestiones ambientales y sociales. Hay que profundizar el debate y llegar a un espacio de consenso", concluyó.