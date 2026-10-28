Ya contabilizan 64 muertos en el choque de trenes en España

Dos trenes de alta velocidad que circulaban en la misma dirección chocaron en las inmediaciones de la estación de Urda, en la ciudad de Toledo.

Al menos 64 personas han muerto en un accidente ferroviario que produjo este miércoles por la mañana a la altura de la estación de Urda (Toledo), España. Su presidente, Emiliano García-Page, teme que haya más víctimas mortales.

Hay, además, 58 heridos hospitalizados, de ellos 15 muy graves. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de “avolutamente inverosímil” el accidente, que se ha producido un fallo del LZB, uno de los sistemas de seguridad de la vía (LZB). Ha añadido que, sin haber resuelto ese fallo, se dio orden, de forma “inexplicable”, de reanudar la marcha. Más de 540 personas viajaban en los dos trenes colisionados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará esta tarde al lugar del siniestro acompañado por el ministro del Interior. La circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía se encuentra interrumpida y se han abierto centros de atención a los familiares en la estación de Atocha y en Sevilla. El Gobierno y los partidos han cancelado su agenda de hoy.

"Es posible que estas cifras aumenten"

“Es posible que estas cifras aumenten”, declaró Esther Padilla, portavoz de la región de Castilla-La Mancha. Más de 540 personas viajaban en total en las dos formaciones. Se trata del segundo accidente mortal en menos de un año en la línea que une Madrid con la región de Andalucía.

Padilla detalló que en el tren AVE de Renfe 2080 iban 397 pasajeros y en el Iryo 6076, 147 viajeros y un bebé. “[El accidente] puede ser peor que Adamuz [incidente frontal entre dos formaciones ocurrido en enero de este año]”, señalaron fuentes gubernamentales al diario El País.

De acuerdo a los primeros relevamientos, el tren AVE colisionó contra los últimos vagones de un convoy de Iryo que estaba detenido en la vía, según fuentes del servicio de emergencias 112 consultadas por los medios locales.

Según le informó una fuente con acceso a la investigación a la agencia Reuters, el tren ‌operado por Iryo estaba parado cerca de la ciudad de Toledo, antes de ser embestido por la otra formación, por orden ‌del gestor de infraestructuras ferroviarias ADIF debido a un fallo en la señalización.

La compañía Renfe emitió un comunicado en el que afirmó que su tren de alta velocidad que había partido a las 8 (hora local) de Madrid rumbo a Sevilla había “sufrido un accidente con un tren de Iryo entre Los Yébenes y Urda (en la provincia de Toledo)”.